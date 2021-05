No entiendo a MLB

Héctor J. Cruz





En agosto de 1989, el comisionado de las GrandesLigas Bart Giammati, anunció al mundo deportivo que Pete Rose estaba siendo suspendido de por vida de toda actividad relacionada

Al beisbol.

Era un gran acontecimiento negativo, que se no producía desde 1919 cuando se descubrió que 7 jugadores de los Medias Blancas de Chicago habían vendido su actuación al mundo de las apuestas en la serie mundia.

¿El motivo de la expulsión de Rose? Era un enfermo apostador, era manager de Cincinnati , y apostaba tanto en contra como a favor de su equipo. Tenia una conexión telefónica desde el teléfono del club house (no había llegado el celular ) y desde ahí daba sus ordenes.

La MLB lo descubrió y también se involucró el FBI. Le hicieron tremendo expediente y lo obligaron a renunciar r, a fin de detener la investigación. Como resultado de ello, Rose firmó un documento de auto-culpa , admitiendo su expulsión..

Hoy Rose tiene 80 años de edad, en tiempos recientes ha intentado buscar un perdón, pero de nada ha valido.

Ahora MlB rompe relaciones con el boricua Roberto Alomar, de 53 años . Lo acusan del delito de moda en estos tiempos (conducta sexual inadecuada), le suspendieron una consultoría pagada que tenia con Rob Manfred y ahí se queda todo.

Contrario a lo de Pete Rose, cuando se coló lo de las apuestas, ahora no se sabe mucho, o casi nada. Un medio escrito citó a una posible mujer, de nombre desconocido, que fue víctima de acosto sexual de Alomar en 2014, hace 7 años. Pero no hay detalles de MlB por ningún sitio.

¿Es justo eso? Parece una medida impropia, porque ha dejado a todos en blanco. También Toronto le retiró sus honores pues fue un ídolo allí, ganando dos coronas de serie mundial en 1992 y 1993.

Se supone que Alomar deberá encaminar alguna acción legal para que se aclare por qué lo suspenden, y que ofrezcan, también el nombre de la mujer . También, existe la opción de que su caso sea grave y opte por quedarse callado, en el exilio.

Alomar es un señor Salón de la Fama, con 10 guantes de oro, 12 juegos de estrellas, 2724 hits, promedio de .300 puntos.

Yo, en particular, no entiendo a la MLB, que siempre juega a la escondidas y otra vez no dicen qué ha sucedido. ¿Por qué?.

DE INTERES: Una mirada a los equipos de liga grande nos da una idea de cómo andan “las cosas”..

.- Azulejos de Toronto tienen 7-3 en los últimos 10, racha de 3 victorias. Tienen 14-12 y 2do. Lugar en la División Este.

.- Los Yanquis tienen 3 victorias corridas luego de barrer a Detroit el fin de semana. Tienen 7-3 los últimos diez y se han colocado en tercero de su grupo.

.- Los Reales de Kansas City están primeros en la División Central con 16-10, y 7-3 de los últimos 10.

.-Chicago White Sox están segundo del grupo con 15-12 y 7-3 los últimos 10.

.- Los Astros de Houston tienen mejoría con 15-13, 3er. lugar del Oeste, y 7-3 en últimos 10, mejorando algo.

.- Los Nacionales de Washington mejoran mucho, han ganado 7 de 10 y su record de 12-12 los coloca primeros en la División Este Liga Nacional.

.- Los Mets están segundos con 11-11, luego de ganar dos corridos a Filadelfia.

.- Los Marlins de Miami, el equipo más débil del grupo, tienen 11-16 y 3 perdidos seguidos, con 3-7 en últimos 10..

.-Los Cardenales de San Luis con 8-2 en ultimos10, 4 victorias corridas y 16-12 en total.

.- Los Cubs en mala año, tienen 3-7 en últimos 10 y en total 12-16.

Arizona mejora a 15-13, con 7-3 en los últimos diez.