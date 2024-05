Abinader descarta seguir en el poder después del 2028

El presidente Luis Abinader reafirmó que no modificará la Constitución de la República para buscar un tercer período consecutivo, aún tenga la mayoría de los votos en el Congreso Nacional para pasar la misma.

Al ser el primer entrevistado en "La Propuesta de los Candidatos" del Grupo Corripio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que no "tocaría" la Constitución con esos fines y que más bien modificaría la misma solamente para "ponerle un candado".

"Yo me voy en el 2028, no todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia; al contrario lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Ese es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país", indicó el mandatario.

Al responder una pregunta realizada por el director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, Abinader indicó que su misión es "servir de catalizador" al nuevo liderazgo político.

"Aquí nadie es indispensable, yo lo que tengo es que servir de catalizador para el nuevo liderazgo político y ayudar a ese liderazgo y no creerme indispensable, aquí nadie es indispensable; al contrario, tu querer mantenerte en el poder lo que hace es que malogra la democracia, como ha pasado aquí que hay gente que se cree indispensable", exclamó Abinader, quien señaló que dentro del PRM hay "una buena parte del nuevo liderazgo político" de la República Dominicana.

Varios funcionarios del Gobierno presenciaron la entrevistaJorge Martínez / LD

"Si abrimos un poquito se nos mete Haití aquí”

Otro de los temas tratados por el mandatario durante la entrevista en donde representantes de los distintos medios que componen el Grupo de Comunicaciones Corripio estuvieron presentes y realizándoles las preguntas de lugar, fue el tema de la crisis sociopolítica que afecta a Haití.

El Presidente de la República explicó que la instalación del Consejo Presidencial en ese país es un paso para “confirma y consolidar” la presencia de las fuerzas pacifistas que ayuden a la policía haitiana a combatir las bandas armadas que en determinados momentos han tomado el control de la parte oeste de la isla.

“Lo primero que hay que hacer en Haití es pacificar Haití y eso va dentro del interés nacional de nuestro país y de nuestro interés de la seguridad, nosotros fuimos desde el año 2021, los primeros que hablamos de somalización en Haití fuimos nosotros en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la comunidad internacional no escuchó, por la insistencia de nosotros ellos escucharon y creo que tarde”, explicó Abinader, quien detalló que cuando esas fuerzas se encuentren en territorio haitiano es que “la situación va a comenzar a resolverse”.

El mismo enfatizó que al país no ha ingresado ni un solo líder de las principales bandas criminales de Haití y que uno de esos “cabecillas” de pandillas intentó entrar a territorio dominicano pero que fue inmediatamente apresado y posteriormente enviado a Estados Unidos, aseverando que este hombre estaba involucrado en el secuestro de unos pastores norteamericanos.

El mandatario respondió preguntas sobre sus propuestas y gestión de GobiernoJorge Martínez / LD

“A pesar de tener esa frontera de casi 400 kilómetros no han entrado ninguno de los principales líderes de las bandas porque ellos saben que les va a ir muy mal. La frontera está bastante protegida y va a seguir así”, añadió.

Durante esta gestión de Gobierno, Abinader señaló que ha tenido que asumir una posición de seguridad con “situaciones especiales”, ante lo que ocurre en el vecino país que es afectado por el control de las bandas criminales aunque su posición al sumir la cabeza del Poder Ejecutivo eran normalizar las situaciones con Haití, por lo que en 2020 firmó un acuerdo con el fenecido expresidente Jovenel Moise para construir dos hospitales de maternidad en la frontera del lado haitiano.

Sin embargo, los recientes brotes de violencia, el derrocamiento del primer ministro Ariel Henry, el magnicidio de Moise y las situaciones de tensión con relación a la construcción de un canal que desvíe las aguas del río Masacre, el cual marca la división territorial entre países, llevaron al Jefe de Estado a asumir nuevas posiciones y endurecer medidas.

“Ante la situación de Haití, si abrimos un poquito se nos mete Haití aquí y eso yo no lo puedo permitir…eso es un tema que desgraciadamente tuvimos que hacerlo en estos momentos para salvaguardar la seguridad en relación con la situación que está viviendo Haití”, afirmó el candidato presidencial del partido oficialista.

Al continuar abundando sobre la situación en la vecina nación, el presidente declaró que no es posible otorgarle permiso de trabajo a los haitianos, ya que en su país desde hace casi un año no están dando identificaciones.

“Desde hace casi un año en Haití y más del 90% de los haitianos no tienen ni un pasaporte ni una cedula de identificación… de ahí todo ha sido un caos”, sostuvo, al tiempo que agregó que en múltiples ocasiones solicitaron les fuera otorgada cedulas haitianas a los nativos de Haití que se encontraban en territorio dominicano para de esa forma poder tener un primer registro “tanto ellos, como nosotros”, sin embargo, los planes se vieron afectados con la muerte de Moise.

Aclara uso de helicóptero de Miky López durante campaña electoral del 2020

Abinader reveló que utilizó un helicóptero de la familia de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), acusado de ser el cabecilla de una red dedicada a blanquear miles de millones de pesos y dólares del narcotráfico, porque se lo enviaron al averiarse el aparato en que andaba durante la campaña electoral pasada.

El presidente aseguró que usó ese medio de transporte vinculado a López (sin nombrarlo) porque el que usaba de manera regular tuvo una avería y “le mandaron ese”.

"Yo utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó ese helicóptero, mandaron ese y ese lo utilicé por ese día”, dijo el gobernante.

Sin embargo, el jefe del Estado minimizó la situación al aseverar que estas “son situaciones que se dan”, y afirmó que en su Gobierno “no se protege a nadie”, al resaltar que el caso de López está en manos de la justicia y haciendo alusión a la del exdiputado Miguel Gutierrez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por la misma situación.

“Ahora, ¿esa persona que usted dice, dónde está? Sometida. Sometida a la justicia, esa es la diferencia… son situaciones que se dan, como una foto. Tú te puedes tirar una foto con cualquiera, ahora, el hecho es a quién tú proteges y aquí no se protege a nadie", manifestó el gobernante ante la pregunta del subdirector de Hoy, Nelson Marrero.

Asegura mitigó inflación

Otros ejes que se tocaron durante la entrevista fueron los de seguridad ciudadana y las políticas económicas implementadas en el periodo de la pandemia, en donde el mandatario fue enfático en señalar que se tomaron todas las medidas mitigar “lo más posible” la inflación en el país.

“No llegamos a dos dígitos de inflación, si calculas la inflación entre el año 2004 - 2020 con relación a la inflación de los Estados Unidos era casi el triple; en los últimos años ha sido de 1.4% Si comparas nuestra canasta básica, nuestra canasta básica dominicana aumentó en menor o igual nivel de los demás países. Nuestro logro fue subir los ingresos con relación a la inflación, el salario real de los trabajadores aumentó en un 9% por encima de la inflación”, afirmó el Jefe de Estado.

El presidente en compañía de miembros de la familia CorripioJorge Martínez / LD