Hinch reflexiona sobre escándalo de robo de señales de los Astros

Kristie Rieken/AP

Houston, Estados Unidos

El mánager de los Tigres de Detroit, AJ Hinch, reflexionó sobre el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston que le costó su puesto como capataz del equipo en su regreso a Houston el lunes, y dijo que puso una "nube sobre el deporte".

Hinch fue suspendido por el comisionado de béisbol Rob Manfred durante un año en enero de 2020 y posteriormente despedido por el propietario Jim Crane por su papel en el esquema que violó las reglas al usar una cámara de video para robar carteles de los receptores durante la carrera de Houston hacia el título de la Serie Mundial 2017 y nuevamente en la temporada 2018.

Fue contratado por los Tigres esta temporada baja y discutió el escándalo antes del primer partido del lunes por la noche de una serie de tres juegos contra los Astros.

Cuando se le preguntó si todavía se enorgullece de llevar a los Astros a su primer título en una temporada manchada por trampas, dio una respuesta larga y franca reconociendo las malas acciones del equipo.

"Creo que hicimos algunas cosas buenas en Houston", dijo Hinch. “Creo que nos equivocamos en el comportamiento y las decisiones que tomamos en 2017, y es difícil tener esa nube sobre el deporte y ser responsable de eso y ser el hombre que fue el gerente que sucedió en mi turno"

Hinch pasó cinco temporadas en Houston, ayudando a cambiar a un equipo que había caído a mínimos vergonzosos durante una reconstrucción en los años previos a su llegada.

Los Astros ganaron más de 100 juegos en cada una de sus últimas tres temporadas, coronados por la mejor franquicia de 107 victorias en 2019 cuando perdieron ante los Nacionales de Washington en la Serie Mundial.

Hinch agregó que en gran medida ha estado callado al reflexionar públicamente sobre su tiempo en Houston porque su "relación con ese tiempo es complicada". Dijo que ha tratado de mantener la mancha de sus acciones lejos de los Tigres desde que lo contrataron.

“Es algo que me tomo muy en serio”, dijo. “Continuaré pidiendo disculpas no solo a los fanáticos de Houston, sino a todos los fanáticos del béisbol y continuaré repitiendo lo equivocado que fue. Y para eso, tendremos que vivir con eso por el resto de nuestras carreras. Es parte de mi historia".

Ha habido bastante rotación en el roster de Houston desde que Hinch se fue, pero varios jugadores permanecen de sus equipos y estaban emocionados de verlo el lunes.

“Hizo cosas increíbles para esta organización”, dijo el campocorto Carlos Correa. “Es realmente especial. Aprendí mucho de AJ. Fue un gran entrenador para nosotros".

Los Astros se han enfrentado a multitudes hostiles y enojadas en la carretera a principios de esta temporada debido a que los fanáticos aún están molestos por las trampas de Houston: a los espectadores no se les permitió asistir a los juegos la temporada pasada debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Los jugadores restantes que estaban en un equipo que ha demostrado haber hecho trampa se han enfrentado a las burlas de los "tramposos", han sido objeto de abucheos incesantes e incluso les han arrojado cosas al campo.

Hinch dijo que algunos fanáticos "me han hecho saber que no han olvidado que yo estaba en ese equipo", pero que él no ha recibido tanto veneno como los jugadores.

Entiende por qué la gente todavía está tan molesta, pero no dedica ninguna energía a preocuparse por cómo los fanáticos han respondido o responderán a él.

“Es parte del reverso de mi tarjeta de béisbol, por así decirlo”, dijo. “Y va a estar apegado a mí por el resto de mi carrera. He tratado de mostrar continuamente lo arrepentido que estoy por ser el gerente y lo mal que está mal. Obviamente, cumplí un castigo. Estuve fuera del béisbol durante un año".

Aparte de los logros del equipo y los aspectos más destacados en el campo, uno de los momentos más memorables de Hinch con los Astros llegó en su primer juego en Minute Maid Park después de que el huracán Harvey devastó la ciudad en 2017.

"Pararse frente a esa multitud en ese juego, regresar y dar un discurso es probablemente lo más nervioso y emocional que he estado usando un uniforme", dijo. "Y eso me importaba y la gente me hizo saber que les importaba".

A pesar de la forma en que terminó su tiempo con los Astros, Hinch amaba trabajar en Houston y se emocionó al llegar a la ciudad anoche cuando se hospedó en un hotel en el centro de la ciudad por primera vez desde la Serie Mundial en 2019.

"Tengo que concentrarme en las cosas buenas que sucedieron aquí", dijo. “Tengo muy buenos recuerdos, muchas interacciones increíbles con los fanáticos y en toda la organización y algunos momentos realmente, realmente buenos. Y luego, finalmente, un tiempo realmente bajo. Y así, abracé todas las partes de eso en mi viaje a través de esto".