El Madrid, líder tras llevarse el clásico ante Barça

Un inspirado Real Madrid dormirá el sábado como líder de La Liga española después de llevarse el Clásico ante el Barcelona.

Una genialidad de Karim Benzema abrió la brecha a la victoria por 2-1 sobre el Barcelona, con lo que los merengues se hicieron de la punta por encima del Atlético de Madrid.

El ariete francés resolvió con un certero taconazo un centro de Lucas Vázquez, para abrir el marcador a los 13 minutos.

El alemán Toni Kroos amplió con el cobro de un tiro libre, que fue desviado con la espalda por el estadounidense Sergiño Dest. Jordi Alba no pudo alejar el balón con la cabeza en la línea a los 28.

Oscar Mingueza acercó a los azulgranas con un remate en el corazón del área a los 60. Los visitantes estuvieron cerca de conseguir la igualdad en la última acción, cuando el juvenil Ilaix Moriba estrelló un disparo en el travesaño.

“Es muy importante. siempre ganar un clásico es especial, es bonito y tal como está la clasificación muy apretada, ahí todos peleando por ganar la liga, es muy importante”, dijo el zaguero merengue Nacho Fernández.

El Madrid ahora cuenta con 66 unidades, mismas que los colchoneros, quienes disputan su duelo por la 30ma jornada el domingo de visita ante el Betis. El conjunto blanco es primero, al tener a su favor el criterio de desempate.

El Barcelona sufrió su primera derrota después de encadenar 19 jornadas invictas (16 triunfos y tres empates) para ser tercero con 65 unidades.

“Es una lástima no poder conseguir aunque sea un empate, que al final era bueno para nosotros contra el Real Madrid. Lo hemos intentado, en la última jugada hemos estado ahí, a punto, y bueno, no ha podido ser”, dijo el azulgrana Sergi Roberto.

Por primera ocasión desde la campaña de 2007-2008, el Madrid ha vencido al Barcelona en los dos partidos del torneo local (3-1 en la primera vuelta) y por primera ocasión desde 1978 ha hilvanado tres triunfos.

Los anfitriones fueron muy efectivos en el primer tiempo y Benzema cortó una racha de nueve Clásicos sin marcar cuando recibió el pase al borde del área chica y sorprendió con un taconazo para remecer las redes por 19na ocasión en el certamen.

El buen momento madridista siguió cuando Kroos cobró una falta que el Barça cometió sobre el brasileño Vinícius Júnior. Dest cambió la trayectoria, para dejar sin opción al arquero alemán Marc-André Ter Stegen.

El dominio merengue estuvo cerca de redituar otro tanto a los 33, pero la incursión del uruguayo Federico Valverde terminó en un disparo que dio en el poste y Ter Stegen evitó el tanto en el contrarremate de Vázquez, quien poco después dejó el duelo por una lesión.

Ahí comenzaron los problemas merengues.

Lionel Messi tuvo un par de opciones para marcar en la reposición antes del descanso, primero con el cobro de un saque de esquina que dio en el poste y momentos después con un remate que desvió magistralmente el arquero belga Thibaut Courtois.

El encuentro disputado bajo la lluvia pudo ser el último clásico en la carrera de Messi.

En la recta final los jugadores blaugranas reclamaron airadamente una acción en la que pidieron un penal del francés Ferland Mendy sobre el danés Martin Braithwaite por un contacto en el área. Sin embargo, no se recurrió al videoarbitraje (VAR).

El conjunto blanco sufrió la expulsión del brasileño Casemiro en el inicio del descuento. Recibió una segunda tarjeta amarilla, un minuto después de que le mostraron la primera, por un par de faltas.

Benzema hilvanó siete jornadas con dianas para unirse al holandés Ruud van Nistelrroy (2007), al portugués Cristiano Ronaldo (cuatro veces) y al galés Gareth Bale (2018) como los únicos madridistas en este siglo con ese logro.

Para Messi fue el séptimo Clásico en fila que se va sin marcar. No obstante, el astro argentino sigue como líder histórico de goles en estos duelos con 26, de los cuales 18 han sido en liga.

Esta victoria llega a unos días de que el Madrid se impuso 3-1 en el duelo de ida de su serie de cuartos de final de la Champions League ante Liverpool y sin contar en ambos duelos con sus centrales titulares Sergio Ramos y el francés Raphael Varane.

OTROS RESULTADOS

Después de la polémica de la jornada pasada, el Cádiz se impuso de visita 1-0 al Getafe con un autogol de de David Timor a los 64.

Por el Cádiz jugó Juan Cala, quien fue acusado por el francés Mouctar Diakhaby (Valencia) de insultos racistas, pero la liga no encontró evidencia y archivó el caso.

En otros partidos, Levante venció 1-0 al Eibar y Athletic Bilbao igualó 0-0 con el Alavés.