Carolina Cruz de Martínez

Los atletas deben mentalizarse a temprana edad de que vivirán y experimentarán distintos tipos de escenarios. Escenarios favorables, adversos, cambiantes e inciertos. Lo ideal es que todo fuera de acuerdo a lo planificado y esperado pero muchas veces la realidad nos presentará algo más. Lo importante aquí es entender cada uno de los escenarios para poder ‘meter mano.’

A diferencia de otras carreras y trabajos, el deporte y el deportista son mucho más dependiente de factores que escapan de su control, que los que pueden dominar. El atleta puede haberse fajado toda una pre-temporada en su acondicionamiento y lastimarse en fracción de segundos y perder la temporada. El atleta puede recién haber comprado una propiedad en la ciudad donde jugará, y de repente tener que ponerla en venta porque le acaban de canjear. El pelotero X puede acabar de firmar un bono millonario pero encontrarse con un inesperado caso de dar positivo en estupefacientes prohibidos y tener que renunciar al sueño querido. El pelotero X puede terminar siendo parte de las estadísticas del montón que es dado de baja a pesar de lanzar, batear, correr y atrapar simplemente porque hay que hacerle espacio a otros que van entrando.

Los escenarios cambiantes son parte del proceso de avance. No siempre las cosas van a salir de acuerdo a lo proyectado y visualizado. Aún cuando haya disposición, compromiso, responsabilidad, pasión, disciplina y competencia hay circunstancias que no podrán ser controladas. El atleta siempre tiene que mantener la frialdad y la calma para poder decidir sin emociones alteradas. La incertidumbre de los cambios y el no estar en control puede provocar una crisis existencial delicada, y por eso motivamos a siempre confiar en Aquel que conoce cuál es el mejor plan.

Si el deportista aprende a depender de Su creador, no importa el escenario que se le presente siempre saldrá victorioso y ganador.

“Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la lengua.”

Proverbios 16:1 RVR1960