Boricua Víctor Ruiz presidirá Confederación de Canotaje

“Las experiencias vividas dentro del deporte nos ayudan a prepararnos y estar listos para cuando lleguen momentos como este de tomar decisiones a ocupar puestos electivos, aunque uno no tenga en mente llegar a esas posiciones”, ese es el pensamiento del ingeniero Víctor Ruiz que desde el 12 de junio será el presidente de la Confederación Panamericana de Canotaje.

Ruiz es el presidente de la Federación Puertorriqueña de Canotaje y vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico.

“Te preparas y trabajas para poner el nombre de Puerto Rico en alto, aunque no busqué esto me siento listo para este momento'', comentó Ruiz.

Luego del fallecimiento del pasado presidente, el brasileño Joao Tomassini las autoridades del Canotaje continental comenzaron un proceso de evaluación de posibles líderes de la región para ocupar la presidencia de la confederación. En el comunicado recientemente enviado por la Confederación Panamericana de Canotaje, solamente Ruiz salió como candidato único a presidir el organismo que cubre el deporte desde Canadá a Argentina, incluyendo Centroamérica y el Caribe.

“Gracias a Joao (Tomassini) estoy en la Confederación él fue quien me puso a trabajar en esto. Otros líderes de América interesados en la presidencia, decidieron retirar su intención a la presidencia y buscarán otros puestos dentro del Comité Ejecutivo de la COPA”, explicó Ruiz que ha estado ligado a la Confederación desde 2000 como representante Continental de Centroamérica y el Caribe.

Al momento Ruiz no ha definido si al asumir la presidencia estará moviendo la sede del organismo a Puerto Rico o dejaría está en Brasil.

El primer vicepresidente del COPUR desde el 2012 quiere que esta oportunidad de ser electo presidente de una confederación continental sea tomada por otras federaciones locales, que no hay nada imposible si no los proponemos. “Aunque no seamos federaciones de tradición se pueden tener estos logros por Puerto Rico, siempre hay que estar listo”, dijo.

El Congreso de elección será el 12 de junio, de forma virtual.

Ruiz ha estado al frente del Canotaje puertorriqueño desde la fundación de la federación en 1994 y su entrada al Comité Olímpico dos años después.