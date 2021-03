Bristol evitó el lío más temido por una carrera de tierra

AP

BRISTOL, Tenn.

La pandemia le dio a NASCAR una oportunidad vencida de romper con la forma en que siempre se habían hecho las cosas en el deporte.

El tradicional fin de semana de carreras de tres días fue descartado cuando NASCAR se apresuró a completar una temporada siguiendo los protocolos de COVID-19. La práctica fue descartada y pocos se quejaron, lo mismo para la clasificación.

Cuando el compacto programa de un día ayudó a NASCAR a completar su programa, se abrió una línea directa y todas las ideas fueron bienvenidas. ¿Una carrera de tierra en el calendario de la Copa? ¿En Bristol Motor Speedway?

¡Por supuesto! ¡Démosle una vuelta!

Seguro que sonó divertido poner la Serie de la Copa en una pista de tierra por primera vez desde 1970, pero ejecutar con éxito una idea tan descabellada parecía plagado de incertidumbres.

El riesgo valió la pena para Marcus Smith, director ejecutivo de Speedway Motorsports, empresa matriz de Bristol Motor Speedway. Le dijo a The Associated Press que gastó casi $ 2 millones para transformar la plaza de toros de concreto de Bristol en una pista de tierra, e incluso cuando la pista comenzó a agrietarse, los neumáticos lucharon por mantenerse unidos y los conductores se quejaron de un polvo cegador, Smith insistió en que todo estaba bien.

Y cuando la carrera finalmente terminó el lunes por la noche, un día tarde porque después de todas las preocupaciones sobre la idoneidad de los autos de la Copa para la suciedad en Bristol, las lluvias torrenciales provocaron un aplazamiento por inundaciones, todo estuvo bien.

Claro, la arcilla roja de Tennessee convirtió a Bristol en un tazón de polvo, que se describe mejor cuando el conductor Corey LaJoie declaró que "la visibilidad era cero sobre dos con el resplandor". Pero no pasó nada malo.

NASCAR evitó una erupción de neumáticos rotos al agregar precauciones obligatorias que también crearon tiempo adicional de preparación de la pista. Bristol pasó toda la noche después de las lluvias del domingo para trabajar la tierra de modo que no fuera lodo que provocara el sobrecalentamiento del motor. Y cuando el polvo se salió realmente de control, NASCAR simplemente cambió las reglas en medio de la carrera y cambió a reinicios en una sola fila por primera vez en probablemente una década.

"Sé que algunos de nuestros fanáticos y la industria de NASCAR no están acostumbrados a ver lo que sucedió durante la carrera con la acumulación de polvo", dijo Steve O'Donnell, director de desarrollo de carreras de NASCAR.

"Si experimenta esa situación, para intentar ir en fila india para aliviar parte del polvo y algunos de los problemas de visibilidad, es por eso que hicimos ese movimiento".

Joey Logano tomó la bandera a cuadros en un tiempo extra decente y los fanáticos que habían estado hablando sobre una carrera de tierra durante meses parecían genuinamente satisfechos.

Esa es una victoria para Smith y Speedway Motorsports, que reconfiguraron su óvalo en Charlotte Motor Speedway en un "roval" híbrido en 2018 para darle un toque adicional. La compañía acaba de realizar una carrera de tierra en Bristol y para su próximo acto arrendará el Circuito de los Estados Unidos en mayo para albergar el primer viaje de NASCAR al autódromo de Austin, Texas.