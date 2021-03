El PGA Tour llega por cuarta vez a República Dominicana

Félix Olivo

Hace solo seis meses que la principal gira de golf del mundo estuvo de visita en el país, y de nuevo, de la mano del Grupo Puntacana, llega la cuarta edición del Corales Puntacana Resort and Club Championship, torneo que genera una promoción inmensa para el turismo y para el país. Ayer fue la rueda de prensa oficial del torneo, un evento virtual que contó con la presencia de la Vicepresidente Senior de Hospitalidad del Grupo Puntacana, Sra. Haydée Kuret de Rainieri, acompañada de John Norris, VP Senior de Negocios de Torneo del PGA Tour, Manuel Sajour, Director de Mercadeo del GP, Roberto Henríquez, viceministro de Servicio y Calidad de MITUR, y en sala de prensa virtual, el campeón 2020, Hudson Swafford, y Charley Hoffman, Jugador y Director del Consejo Asesor de Jugadores del PGA Tour, así como la prensa nacional e internacional.

“Estamos felices de recibir por cuarta vez a los mejores golfistas del mundo. Agradecemos al Ministerio de Turismo y al Gobierno Dominicano su gran apoyo a este evento. Será una semana para recordar”, destacó la Sra. Haydee Kuret de Rainieri en sus palabras de bienvenida. Mañana se inicia otro evento que marcará un antes y un después para nuestro golf y para nuestro turismo. ¡Enhorabuena!

Up and Down.

* Dominicanos en acción: Hiram Silfa, Willy Pumarol, Juan José Guerra, Manuel Relancio, Cledy Córdoba y el amateur Rhadamés Peña llevan la bandera por Rep. Dom. * Nombres sonoros. Charl Schwartzel, Graeme McDowell, Davis Love III, Hunter Mahan, Miguel Angel Jiménez, J. B. Holmes, Padraig Harrington, Bill Haas, Retief Goosen, Luke Donald, K. J. Choi, Robert Allenby, Danny Willett, Pat Perez, Charley Hoffman, Ricky Barnes y Aaron Baddeley destacan en el field. * Latinos en acción. Aparte de los criollos, en cancha Camilo Villegas, Andrés Romero, Jonathan Vegas, Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Carlos Franco, Fabrizio Zanotti, Nelson Ledesma y Rafa Campos. * Hoy es el ProAm. Gran oportunidad para los agraciados Fiebruses de ver y disfrutar “de ahí, ahí” el juego de los Pro’s. Destaca la presencia de Iván “Pudge” Rodríguez y de Fernando Palomo, narrador de ESPN. * Las burbujas: Esta gente no improvisan y el cuidado por la salud con el tema de la pandemia es 1A. Exigencias de pruebas PCR para todo el que trabaja en el torneo, así como un estricto control de los accesos. * TV: El evento va por Golf Channel en vivo de jueves a sábado de 11AM a 1PM, y el domingo de 2:00 a 5:00, con repeticiones diarias. Además, CDN es la red oficial a nivel local, con varios reportes diarios hecho por un servidor, así que no se los pierdan. * Prensa: Solo boletines diarios, entrevistas virtuales a los jugadores y las emisiones de notas para publicar. * $$ y puntos. US$3MM de los verdes en bolsa, y 300 puntos para la FedEx Cup. * Público. Sólo invitados de patrocinadores, propietarios e invitados del Grupo tienen acceso al campo, y contarán con un área de gradas en el hoyo 17, un área de Food Trucks con servicio a partir de las 10:00 AM, y un Skybox de libre acceso hasta alcanzar la capacidad máxima permitida por los protocolos de salud. Este año los invitados podrán seguir el juego caminando en los hoyos 1, 8, 9, 16, 17, 18, únicos abiertos al público. * Winners. Matt Jones (-12) es el campeón del Honda Classic, y Justin Harding del Magical Kenya Open (-21). Los resultados de los Interligas y juveniles están en nuestras redes @fiebredegolf * Acción del finde. Corales Puntacana Resort and Club Championship y Dell Technologies Match Play (PGA Tour), Kenya Savannah Classic (Tour Europeo), y Kia Classic (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.