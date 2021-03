Carola Hernández: Una especialista en triples que quiere ser doctora

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Entre la concentración en el Albergue Olímpico y los entrenamientos para el Centrobasket femenindo que se inicia este miércoles en El Salvador, Carola Hernández solo podía conversar con su hija de seis años, Wildalis, a través del teléfono.

Es solo una muestra de los sacrificios que las madres atletas tienen que hacer para representar con gallardía al país.

“Sí. Es difícil alejarse de lo que uno más quiere para estar concentrada en el baloncesto”, dice Cheisey Carolay Hernández, pero quien es mejor conocida como Carola en el mundo del deporte.

Aunque está concentrada desde hace más de un mes debido a la pandemia, habla todos los días con su niña la cual, cuando tiene los compromisos con la selección nacional, queda al cuidado de la madre de Carola, Rosa Victoria Hernández.

Pero a pesar de todo, la especialista en lances de tres puntos tiene un consejo para todas las jóvenes que se interesen en la práctica del deporte del aro y el balón.

“Les pido que se atrevan con el baloncesto, es un deporte muy bonito, se pueden tener buenas experiencias y produce sus frutos”, explica la nativa del sector de Guachupita.

Y de esos frutos es que, en un futuro no muy lejano, espera cosechar.

Becada por selección

Sus metas son hacer un doctorado, ser educadora y enseñar lo que sabe de baloncesto. Gracias a ser parte de la selección nacional tiene una beca en la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional Evangélica.

“Debido a los compromisos de viaje con el equipo nacional estaba tomado pocas materias, pero en medio de la pandemia pude avanzar mucho. La tecnología ayuda ya que se pueden tomar hasta los exámenes y estar en los entrenamientos”, agrega la jugadora que estará en su quinta experiencia con la selección de mayores y está a 10 materias de alcanzar la licenciatura.

Bronce Panamericano

Hernández fue parte del cuarteto que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú en el baloncesto 3X3.

“Fue una experiencia inolvidable, nunca en mi vida pensé que tendría la oportunidad de tener una medalla panamericana. No éramos de las favoritas, pero en cada juego salíamos a dar el todo por el todo”, dice la atleta quien compartió el protagonismo en esa oportunidad con Sugeiry Monsac –su amiga más cercana, su consejera y capitana del equipo nacional-, Giocelis Reynoso y Nelsy Sentil.

Reclama, sin embargo, que el baloncesto femenino en la República Dominicana necesita más atención por parte de la federación, las asociaciones, el estado y la sociedad en sentido general.

“Tenemos buenas jugadores, pero hay que hacer más torneos para poder desarrollarlas. En la selección no jugamos todo el año, no nos preparamos, llegamos a los torneos prácticamente en cero, no tenemos nadie que nos exija”, explica Hernández.

Fue una de dos niñas que a los 13 años comenzaron a practicar el baloncesto junto a los varones en el club Rafael Leónidas Solano del sector de Guachupita. En la Liga Nacional de Baloncesto ha jugado con las Águilas y las Murallas de San Lázaro. Con estas últimas se ha proclamado campeona en dos ocasiones. En 2010 fue subcampeona con las lazareñas en el superior distrital.

Con el equipo nacional

Con la selección de mayores participó en el torneo FibaAméricas del 2015 en Edmonton, Canadá, los Juegos Bolivarianos del 2017 en Santa Marte, Colombia (medalla de plata), el FibaAmericup del 2019 en San Juan, Puerto Rico y el Preolímpico de ese último año en Edmonton.

Fue la segunda mejor anotadora del equipo en ese preolímpico con un promedio de 10.7 puntos por partido, al igual que en el FibaAméricas con 8.8 tantos mientras anotaba el 82 por ciento de sus lances libres.

En las categorías formativas ganó bronce en el Centrobasket Sub16 del 2009 y en el Centrobasket Sub17 del 2011 y participó en el FibaAméricas Sub16 del 2009 y en el Sub18 del 2012.

Opiniones

Sugeiry Monsac

Capitana de la selección

“Es una jugadora con un gran potencial, solo espero que ella lo sepa y lo crea para que haga una mejor preparación física. Su habilidad para encestar de tres no solo se basa en el talento sino en esfuerzo y trabajo duro”.

Rafael Faneyte

Coach 3X3

“Tiene un enorme corazón, es muy competitiva e inteligente. Su conocimiento de los fundamentos, dominio de los espacios y toma de decisiones acertadas fueron aportes invaluables para esa medalla”.