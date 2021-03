Clasificación olímpica de béisbol se mudó a Florida

AP

El torneo de segunda oportunidad para que Estados Unidos se clasifique para el béisbol en los retrasados ??Juegos Olímpicos de Tokio probablemente se lleve a cabo en Florida en junio.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol dijo el martes que se espera que el Clasificatorio de las Américas de ocho naciones se dispute a principios de junio en los sitios de Florida que se anunciarán.

Estados Unidos está agrupado con Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico, mientras que Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela están en el otro grupo.

En cada grupo, los dos mejores equipos avanzan a una súper ronda, y los resultados del grupo de cabeza a cabeza se transfieren.

El ganador de la súper ronda se une al anfitrión Japón, Israel, México y Corea del Sur en el campo olímpico de seis naciones.

Las naciones en segundo y tercer lugar avanzan a un torneo de clasificación final que fue reprogramado el martes para el 16 y 20 de junio en Taiwán, uniéndose a un campo que incluirá a Australia, China, Holanda y Taiwán.

El torneo de las Américas estaba originalmente programado para el 22 y 26 de marzo de 2020 en Surprise y Tempe, Arizona.

Estados Unidos estuvo a tres outs de la clasificación en noviembre de 2019 en el Premier12. Matt Clark conectó un jonrón de empate ante el ex lanzador de los Cardenales de San Luis Brandon Dickson al abrir la parte baja de la novena entrada, Efren Navarro conectó un sencillo con un bate roto contra Caleb Thielbar para impulsar la carrera ganadora en la décima y México venció a los estadounidenses. 3-2.

Si bien solo los jugadores que no estaban en las listas de 40 jugadores de las Grandes Ligas estaban disponibles para el Premier12, Major League Baseball y la asociación de jugadores acordaron en febrero de 2020 que los jugadores que no estaban en las listas de 26 jugadores de las Grandes Ligas estarían disponibles para el torneo de las Américas. El cambio hizo que la regla de la lista fuera similar a la que estaba en vigor la última vez que se incluyó el béisbol en los Juegos Olímpicos.

El béisbol fue un evento olímpico de 1992 a 2008. Cuba ganó tres medallas de oro, la de Estados Unidos (2000) y la de Corea del Sur (2008). El deporte ha sido restaurado para los Juegos de Tokio y se retirará nuevamente para 2024.

El evento olímpico de este año se jugará en Fukushima y Yokohama del 28 de julio al 7 de agosto.