Kevin Durant estará de baja una o dos semanas más

Nueva York

Los Brooklyn Nets deberán de esperar un poco más antes de recuperar a Kevin Durant. El alero se perderá entre una y dos semanas más debido a una distensión muscular en los isquiotibiales, según ha informado el periodista Shams Charania. Una lesión que al principio se consideraba leve y que ya lo ha mantenido fuera de juego durante un mes completo.



El dos veces MVP de las Finales se vistió de corto por última vez el pasado 13 de febrero en la victoria sobre los Golden State Warriors. Desde entonces se ha perdido un total de once encuentros. Y podría ausentarse de otros siete más si se cumplen estos nuevos pronósticos.



No obstante, los Nets no lo han echado especialmente de menos. La franquicia neoyorquina ha solventado con victoria diez de estos encuentros, sumando una única derrota el pasado 27 de febrero ante Dallas Mavericks. Por el camino, Durant también tuvo que decir que no al All-Star Game, siendo su lugar ocupado por Domantas Sabonis.



Durant está promediando 29,0 puntos, 7,3 rebotes, 5,3 asistencias y 1,4 tapones después de perderse toda una temporada al completo a causa de un desgarro en el tendón de Aquiles. El alero, de 32 años, había postulado con fuerza para el premio al MVP de la temporada pero esta nueva lesión ha derrumbado cualquier tipo de aspiración individual. Eso sí, los Nets se han ratificado como uno de los grandes candidatos al anillo.