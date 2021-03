Real Madrid vence Elche con doblete de Benzema

AP

MADRID

Karim Benzema no dejó escapar las esperanzas del Real Madrid de seguir en la lucha por refrendar el título de la Liga española.

El estelar ariete francés celebró el sábado un doblete en la segunda parte, con el que los merengues remontaron para batir con muchos apuros 2-1 al Elche y así reclamar momentáneamente la 2da posición del campeonato.

Dani Calvo había puesto al frente a los visitantes con un cabezazo a un centro de tiro de esquina a los 61.

Benzema emparejó con un testarazo a los 73. En los descuentos consumó la vuelta con un potente zurdazo cruzado desde el balcón del área, que se metió a las redes junto al poste con su cuarto doblete del curso.

"No fue un partido fácil para nosotros contra un equipo bien organizado atrás. Pero con el coraje y con todo tiramos para adelante y al final ganamos y sacamos tres puntos muy importantes para nosotros”, dijo Benzema, quien llegó a 15 dianas en el torneo.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 57 unidades, cinco menos con respecto al líder Atlético, que disputa más tarde su duelo por la 27ma jornada de visita ante el Getafe.

Los merengues superan de momento por un punto al Barcelona, que tiene programado su partido de esta fecha el lunes ante el Huesca.

Benzema sacó del atolladero por segundo duelo consecutivo a los merengues, luego de que la semana pasada con una diana en la recta final logró la igualada 1-1 ante el Atlético en el derbi de la capital española.

El Madrid fue inoperante con un nuevo esquema en el que con el capitán Sergio Ramos, quien se había perdido las más recientes nueve jornadas debido a una operación en el menisco derecho.

Los merengues —que el martes enfrentan al Atalanta, en el juego de vuelta de su serie de octavos de final de la Liga de Campeones que dominan 1-0 en el global— dieron descanso al croata Luka Modric y al alemán Toni Kroos de inicio.

Sin fuerza en el medio campo, generaron muy pocas opciones y se vieron en desventaja con el remate de Calvo, que dio en el travesaño antes de meterse a la portería.

El tanto en contra prendió las alarmas y dispuso que Modric, Kroos y el brasileño Rodrygo Goes entraran en busca de enderezar el camino en la recta final.

Benzema logró el primero de sus tantos a un centro preciso de Modric y cuando comenzaba el tiempo de reposición se combinó con Rodrygo para sentenciar la voltereta con un disparo cruzado rasante que dio la vuelta al Elche, que quedó con 24 puntos en la 17ma posición.

El delantero belga Eden Hazard volvió a tener acción por el Madrid al ingresar a los 75, poniendo fin a una larga ausencia que se extendió seis encuentros de liga por una dolencia muscular.

OTROS RESULTADOS

Álex Fernández convirtió un penal en la recta final con el que el Cádiz salvó una igualada 1-1 con el Alavés, que había tomado la delantera por la misma vía con una ejecución de José Luis Mato “Joselu”.

Cádiz es 13ro con 29 unidades, seis por encima de la zona de descenso. El Alavés, que terminó con 10 elementos por la expulsión tras doble amarilla de Manu García, es antepenúltimo con 23.