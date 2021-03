Paul se iguala a Shaq y Malone en Juego de Estrellas

NBA

Atlanta

El Partido de Estrellas de la NBA se llevará a cabo mañana en el State Farm Arena en Atlanta y llegará a los aficionados de 215 países y territorios en más de 50 idiomas en sus televisores, computadoras, teléfonos móviles y tabletas. Esta es la tercera vez que el clásico de media temporada tiene lugar en Atlanta.

La cobertura en TNT comenzará a las 9 p.m. con la competencia de donqueos en el medio tiempo. También se transmitirá por ESPN para México, El Caribe y América Latina.

Chris Paul, de Phoenix, es el tercer jugador en ser nombrado All-Star con cuatro franquicias diferentes, uniéndose a Moses Malone y Shaquille O’Neal. Paul George, de los Clippers, impuso una marca de nueve tiros de 3 como parte de los 41 puntos durante el partido del 2016 mientras representaba a Indiana.

LeBron James, de los Lakers, ha sido elegido 17 veces, la tercera marca más alta en la historia de la liga solo detrás de Kareem Abdul Jabbar (19) y Kobe Bryant (18). James también está por iniciar su número 17 de manera consecutiva.

A los 20 años, Zion Williamson, de New Orleans, se convertirá en el cuarto jugador más joven en participar en un partido de estrellas, detrás de Kobe Bryant, James y Magic Johnson.

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, tiene el promedio más alto en puntos anotados en la historia con 27.3 unidades por juego.

Como parte de la producción, 58 cámaras serán ubicadas alrededor de la arena, incluidas 30 robóticas en los túneles, área de práctica y vestidores.

Esta es la edición 70 del partido, jugado por primera vez en 1951.

James es el líder anotador de por vida con 385 puntos. La votación impuso una nueva marca de votos recibidos en un solo día con 7,424,951 el 28 de enero.

En Atlanta

Esta es la tercera vez del partido en Atlanta, antes ocurrió en 1978 y 2003.

Randy Smith, de Buffalo, anotó 27 puntos para liderar la victoria del Este sobre el Oeste 133-125 en el 1978.

Los equipos se combinaron para 300 puntos en el 2003 en Atlanta, donde el Oeste se impuso al Este 155-145 en el único en la historia en irse a doble tiempo extra. Kevin Garnett anotó 37 puntos y Michael Jordan marcó 20 en su último partido de estrellas.

Entretenimiento

Los artistas del partido han ganado 12 Grammys combinados durante sus carreras.

Gladys Knight, siete veces ganadora, cantará el himno nacional de los Estados Unidos.

El tres veces ganador y alumno de la Florida A&M University, Common, presentará a la Clark Atlanta University Philharmonic Society Choir, misma que interpretará una versión original de “Lift Every Voice and Sing.”

La ganadora de un Grammy y cantautora Alessia Cara interpretará el himno nacional de Canadá.

El ganador de un Grammy Anthony Hamilton, cantará “Fine Again” en reconocimiento a los trabajadores de primera línea.

La nacionalmente reconocida Grambling State University Tiger Marching Band y la Florida A&M University Marching 100 actuarán durante la presentación de los jugadores.

Alrededor del mundo

Por primera vez en Canadá, TSN, Sportsnet y RDS transmitirán los eventos.

Dos jugadores internacionales han sido nombrados Más Valiosos: Tim Duncan (Islas Vírgenes de Estados Unidos; 2000) y Kyrie Irving (Australia; 2014).

Joel Embiid (Sixers; Camerún) es uno de cuatro jugadores nacidos en África en ser al menos 4 veces All-Star, junto con Dikembe Mutombo (República Democrática del Congo), Steve Nash (Sudáfrica) y Hakeem Olajuwon (Nigeria).

Un récord de seis jugadores europeos fueron nombrados esta temporada: Antetokounmpo (Grecia), Luka Doncic (Dallas; Eslovenia), Rudy Gobert (Utah, Francia), Nikola Jokic (Denver; Serbia), Domantas Sabonis (Indiana; Lituania) y Nikola Vucevic (Orlando; Montenegro).

Récord

Hay un récord de nueve participantes internacionales, incluyendo cinco votados para ser titulares. Los nueve internacionales son: Antetokounmpo, Doncic, Embiid, Gobert, Irving, Jokic, Sabonis, Ben Simmons (Sixers; Australia) y Vucevic.

Triples

Los seis participantes en el concurso de triples son All-Stars 2021– Devin Booker, de los Suns de Phoenix, Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, Jaylen Brown y Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, Zach LaVine, de los Bulls de Chicago , y Donovan Mitchell, del Jazz de Utah – por lo que será la primera ocasión en la historia que todos los concursantes del concurso son participanes del partido.