Expresidente de los Marlins alega Albert Pujols es más viejo de lo que dice ser

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Durante la semana el expresidente de los Marlins de Miami, David Samson, afirmó que el pelotero dominicano tiene una edad mayor que la que dice tener, en una entrevista en el podcast del periodista deportivo Dan Le Batard.

Esta declaración se produjo cuando ambos discutían su posición frente a los Marlins.

El equipo de Miami fue uno con los que Pujols sostuvo negociaciones en su periodo como agente libre en la temporada muerta del 2011, aunque al final el tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), decidió pactar con los Angelinos de Anaheim por 10 años y 240 millones de dólares.

"Sabíamos cuando hicimos los cálculos para ese acuerdo que no nos importaba el 2019, 2020 o 2021. Estaba tan lejos en el futuro que no importaba… sabíamos que sería improductivo, sabíamos que no tenía la edad que dijo que tenía. Teníamos toda la información", aseveró el exejecutivo de Grandes Ligas.

Frente a esta revelación Le Batard le ofreció la oportunidad a Samson de retractarse, al preguntarle "¿acabas de reportar rotundamente que Pujols es mayor de lo que siempre ha dicho que es?".

Sin embargo, Samson reiteró su posición sobre el asunto, indicando que en República Dominicana existían muchas irregularidades con respecto a la edad de varios prospectos de beisbol.

“No hay una persona en el béisbol, ni un solo ejecutivo, que crea que Albert Pujols tiene la edad que dice tener. La cantidad de fraude que estaba ocurriendo en la República Dominicana en ese entonces, el cambio de nombres, el cambio de cumpleaños, te dejaría boquiabierto", respondió.

Actualmente Pujols, de 41 años, se prepara para jugar su último año de contrato con los Angelinos, que sería su temporada 21 en la “Gran Carpa”.