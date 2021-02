Dominicana ante Puerto Rico en amistoso de fútbol femenino

ESPN

La República Dominicana se enfrentará a sus iguales de Puerto Rico en un par de partidos amistosos los días 18 y 21 de febrero y el director técnico de la Selección valoró de manera positiva estos enfrentamientos.

“Las chicas van entrando en forma. Comenzamos hace unas semanas atrás con nuestro primer módulo. Mucho entusiasmo y mucha alegría, porque las chicas se vieron y tenían prácticamente un año inactivas. Llegaron con falta de trabajo y eso puede ser complicado para el partido. Tenemos que ser realistas. Pero hemos estado trabajando mucho”, expresó el DT Diego Gutiérrez a ESPN.

Sobre la condición física de la Selección entiende que les falta para estar al 100%, pero han tratado de ir poco a poco engranando en eso, con el plan de trabajo que han diseñado. Las que se sumaron más tarde a la concentración, trabajaron con el plan a distancia.

“La motivación es clave y por eso tenemos que meterle en la cabeza a las chicas que este es un juego que también muchas de las boricuas vendrán con falta de ritmo de trabajo. Será un partido bonito ya que Puerto Rico y Dominicana tienen una rivalidad que se traslada a cualquier deporte. Las chicas darán el todo por el todo”.

Gutiérrez se graduó de Lic. En Educación Física en La Habana, Cuba, y tiene experiencia de más de una década en el fútbol colegial, llegando a la Federación de la mano de Jorge Allen Bauger para ser el DT de la sub15 Femenino y ha ido escalando en las diferentes categorías hasta su puesto actual de manera interina, agradeciendo a la Junta Directiva actual que preside Rubén García.

“Ha sido la oportunidad más grande que he podido tener como entrenador. Fue una gran alegría. Estuvimos a 90 minutos de estar en un Mundial de Fútbol. No me llevo nada negativo de esa experiencia, solo el aprendizaje que debemos ir haciendo”, nos cuenta el nativo de Isla Margarita, sobre el Pre Mundial del año pasado donde la República Dominicana cayó en la Final ante Estados Unidos en el Clasificatorio Sub20 que se realizó en el país.

También el entrenador de 39 años de edad expresó que es muy positivo el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en el país.

“En el 2019 cuando fui DT de la Sub15, solo en las primeras pruebas vimos alrededor de 80 niñas, y más las que se fueron sumando, 60 eran de la Capital, perteneciente a los colegios que juegan al fútbol. Y muchas más que practican el deporte a nivel nacional en las provincias. El crecimiento que tiene el futbol motiva, nos hace ser partícipes de este proyecto y querer seguir sumando. Y lo que viene es muy esperanzador, con las chicas de 10 a 12 años que juegan fútbol en el país”, finalizó Diego Gutiérrez.