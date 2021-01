El Estadio Cibao un campo de triunfadores

PEDRO ALMONTE / FÉLIX ESTRELLA

Santo Domingo, RD

Este tributo técnico/ histó­rico, dedicado a las 22 ve­ces campeonas de la pelota otoño- invernal dominica­na 2020- 2021 - Las Agui­las Cibaeñas- evento reali­zado por primera vez, sin presencia de público en el play, quiero iniciarlo, con la etimología y el origen de la palabra “Cibao”; es una palabra del taino, que signifi­ca tierra rocosa, derivado de ciba, que es roca en tai­no, nuestro lenguaje autóc­tono, esa parte geológica­mente, no la he entendido mucho, pues el Cibao co­mo región, está conforma­do por un suelo con un por­ciento muy alto de tierra negra (humus), tierra pro­pia para los cultivos.

Ficha técnica:

Fue inaugurado el 25 de oc­tubre del 1958, construido en época de Trujillo, hoy día ubicado en el núcleo central de la cuidad de Santiago de los Caballeros, igual que el Quisqueya fue construido por el Ing. Bienvenido Mar­tínez Brea, (Bebecito) es el segundo estadio bajo luces del país y es el hogar del equipo de Las Águilas Ci­baeñas.

Posee una distancia de 335 pies por la línea iz­quierda y derecha (le­ft and right) y 385 por el centro, (center), con una capacidad de 18,077 es­pectadores, le fueron cons­truidas graderías extras en los fielders, no contempla­das en el plan original. Sus gradas y servicios (debajo de las mismas) están cons­truidas con una estructura porticada mixta de concre­to y acero y muros de blo­ques, con techo de Aluzinc, la estructura portante de te­cho es metálica, reticular, en vuelo, apoyada en co­lumna de Hormigón arma­do perimetrales, graderías con curva de visibilidad op­tima, desde donde se ve to­do el terreno de juego, ser­vicios higiénicos, sanitarios y vestidores para jugado­res público y periodistas, bien distribuidos, llegan to­dos los servicios urbanos, como son: facilidad para el transporte, energía eléc­trica, agua potable y alcan­tarillado sanitario, teléfo­no e internet, el campo de juego está conformado con grama natural y el cuadro interior y carriles con una combinación de arcilla are­na en buena proporción, posee drenaje subterráneo (por tubería) y luces de me­tal halógeno, con más de 1500 lux/ m2, propio para transmisión por televisión. Hoy día 63 años después, su estructura física se en­cuentra en excelentes con­diciones y el mantenimien­to es continuo y sostenido.

Algunas hazañas de los jugadores de las Águilas:

El siete de enero del 2008 el lanzador importado, Nelson Figueroa de los retiró por la vía del ponche 13 bateadores de las Estrellas Orientales y estableció una marca en ese play.

Más H4 en un mes

El guardabosque criollo de las Águilas Cibaeñas Víctor-Chobito-Díaz disparó un to­tal de nueve jonrones du­rante el mes de noviembre del 2008 para establecer la marca (en un solo mes) en el béisbol otoño- invernal do­minicano.

Los 14 HRS de Dick Stuart

no hay dudas que él perte­nece al grupo de estelares jugadores que han vestido el uniforme de las 22 veces campeonas.

Dick- El Peje Cajón- Stuart, completo 14 jonrones en una temporada, que hasta el 2008 fue en record, cuando fue superada por los 17 co­nectados por Víctor Díaz.

Diloné y Moreno

La campaña de 1976-77 un dúo de jugadores realmente tan rápido que se ganaron el mote de los “Aviones Cibae­ños”. Miguel Diloné, domini­cano y Omar Moreno, pana­meño, establecieron marca de bases robadas al compilar entre ambos un total de 70. El criollo reunió 44 y el pana­meño 26.

Inmortales de Coorpers­tawn que han jugado con Las Aguilas.

BIl Mazeroski, 1955- 56, 1956-57, Willie Stargell 1963- 1964.

SEPA MÁS

Los mejores aguiluchos

Lista nativa

1-Miguel Diloné 2-Tony Peña3 -Luis Polonia 4-Winston Chilote- Lle­nas 5-Miguel Tejada 6-Ramón Arturo Peña 7-Julián Tavares 8-Ju­lian Javier 9-Tony Batista 10-Pascual Pérez.

Refuerzos

1-Dick Stuart. 2- Omar Moreno. 3 - Kent Tekul­ve . 4 -Terry MCDuffie. 5 - Gene Garber. 6 - Emi­lio Cuech. 7 - Willie Star­gel. 8 - Bob Robertson. 9 - Bill Mazeroski. 10 - Da­ve Parker