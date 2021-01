De Bonds,Clemens, Sosa y Manny

Héctor J. Cruz

Esta tarde serán anunciados los elegidos para el Salón de la Fama de Cooperstown , clase 2021.. Este es un gran honor, pues estos nichos están solo reservados para aquellos que han tenido un paso marcado por la “Excelencia”.

Entiéndase bien: no es que usted haya sido bueno, que lo haya hecho bien. Debe alcanzar otros cielos, de forma tal que se despegue de todo el mundo. Antes, el requisito era mayor pues se elegía incluso con un poco más de 300 jonrones y 1,300 empujadas, pero como los tiempos han cambiado ahora se exigen más números. Y también se pide una respuesta a las nuevas métricas del beisbol.

Inclusive, no sé qué pasará con los pitchers a futuro porque la presente generación de Abridores tiene serias dificultades para sumar victorias por el asunto de que solo le exigen “ 5 “solidas entradas” y luego 7 pitchers se encargan.

En la elección de este año surgen cosas interesantes. Entre los nuevos no hubo nadie que tuviese una carrera tan sobresaliente para ser electo en primera aparición. Eso es muy cierto, y por tal motivo las cosas lucen extrañas, al extremo de que hay la posibilidad de que ninguna pelotero alcance el 75%.

Están en esa “lucha” no controlada Curt Schilling , que hasta ayer tenia un 74.4% con una compilación del 44 % de los votos de la prensa americana de acuerdo a lo que publica el compilador Ryan Tibodeaux. Bonds está en segundo con 72.2 % y Roger Clemens tercero con 71.6%...Los tres están en su 9no. año, y en 2022 tendrían su última oportunidad..Igual para Sammy Sosa, que tiene menos apuros . , pero ha subido a un 22.2%, y Manny Ramírez que elevó a 33.0%..Todos pudieran quedar fuera , pero esperemos esta tarde a ver como evolucionó el restante 56% de los votos.

Lo que sí es cierto que, a principios del 2022, terminará la visita de Sammy a las boletas de Cooperstown.. Yo estoy en el grupo de aquellos que califico de injusto el trato de la prensa USA dado a Sammy, pues solo lo vinculan al tema esteroides, pero nunca dio positivo. ¿Por qué? Le imputan el bate con corcho y la forma mala en que terminó en Chicago.

DE MLB: Muchos novatos dominicanos involucrados en los cambios de jugadores los últimos días… Por ejemplo, cuando los Yanquis adquirieron a JamesonTaillon en un 4 por 1, cedieron cuatro novatos, entre ellos el lanzador Roansy Contreras y el infielder Maikol Escoto…También, los Yanquis cambiaron ayer al relevista Adam Ottavino a Boston, y en ese negocio está involucrado el novato Frank Germán, un joven nacido en Nueva York..Todos son peloteros de liga menor… Parece que el sindicato de jugadores de MLB rechazó la posibilidad de instalar el bateador designado en la Nacional….También, la oficina del comisionado habría rechazado la posposición de inicio de los entrenamientos… En Nueva York y Boston está el chisme de que los Yanquis fortalezcan a su gran rival, los Medias Rojas, cediéndoles a Ottavino…Boston planea usarlo como cerrador.

DE INTERES: Dominicana empató a 0 ayer un partido amistoso contra Serbia…. Muchos preguntan qué tipo de categoría o calidad tiene ese club de Serbia, porque ese país está en el puesto 30 del mundo mientras Dominicana está en el 159…De cualquier forma, es válido el empate y “que hablen los expertos”….Robinson Canó dice estar complacido de que las Aguilas lo hayan invitado a la Serie del Caribe … Canó siempre ha pertenecido a las Estrellas, pero no estuvo en el club cuando se proclamaron campeones y asistieron a la Serie del 2019 en Panamá…¿Lo habrían invitado antes ¿ Es posible, porque Canó ha actuado bastante con los verdes….Dice Salud Pública que enviará un equipo médico para ayudar en el control del Covid19 a las Aguilas..Ayer se hicieron nuevas pruebas, y los resultados deberán llegar entre hoy y mañana… Para quienes preguntan, el lanzador Andy Otero actuará por RD, no por su país Panamá..Ese fue un lío que ya se resolvió, informa Angel Ovalles.-.. También dijo que ayer Ronald Guzmán se hizo prueba del Covid, y que luego del resultado de hoy podría integrarse a las prácticas.. Por ese motivo no estuvo ayer….