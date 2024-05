Silvia Miró presenta su libro “Renacer: resignificación del duelo”

La periodista y escritora peruana, Silvia Miró Quesada, presentó su más reciente publicación “Renacer: resignificación del duelo”, en que comparte su testimonio del duelo, convirtiendo el dolor en fortaleza, el luto en aprendizaje y el amor encuentra su lugar en el ciclo.

En una entrevista para el periódico “El Comercio”, Miró Quezada explicó que comparte en las páginas del libro una visión optimista de la vida, en la que “no caben quejas, pues considera que cada experiencia, hasta la más difícil, tiene un lado positivo que nos enseña y fortalece”.

“No tengo quejas ante la vida ni ante Dios porque tengo el privilegio de estar rodeada de gente que me abraza y acompaña, de esos ángeles, como les digo en mi libro, y que estoy segura, son seres que partieron antes que nosotros y se han transformado en lo que son ahora”, refirió.

Miró Quezada cuenta desde su experiencia el duelo, ya que desde muy temprana edad sufrió el fallecimiento de sus abuelos, la muerte de sus padres de cáncer, así como el fallecimiento de su hermana y esposo, a causa de la misma enfermedad.

La periodista también perdió a su hijo Francisco, en el 2014, producto de un aneurisma. Ausencias que la ayudaron a forjar un espíritu de sanación y renacimiento.

Aunque no tenía ninguna intención de escribir el libro, se vio motivada por sus amigos, contando el duelo no desde el dolor, sino de una manera distinta y transformadora.

“No tenía intención de escribir un libro, pero mis amigos me dijeron que lo haga porque veo el duelo y la viudez de una manera tan distinta y transformadora que tenía que compartir ese conocimiento y experiencia, y todo anclado a un profesional. Ojalá aporte y acompañe”, confeso al Comercio.

Silvia dedica “Renacer: resignificación del duelo” a su hijo, a su esposo y a Rómulo, un sacerdote jesuita, su gran amigo y consejero espiritual.

“Resignifiqué el duelo porque le encontré un nuevo significado a todo lo que me pasó, incluso con los dos cánceres. Tuve que replantearme la vida nuevamente, sentí miedo, busqué en qué anclarme. Hace poco me di cuenta de que me anclé en mí carry on, que siempre tengo cerca porque me da seguridad. También recurrí al baño de florecimiento, con el agua, la ducha, boté esa piel porosa que impedía que la ilusión, las oportunidades y las cosas buenas penetren”, narra.

Hablar de su familia y amigos en este libro fue un gran desafío para Miró Quesada, pues la llevó a enfrentar sus propias emociones de una manera profunda y a veces abrumadora.

“Lloré mucho durante este proceso. Aprender a vivir sin la presencia física de mi esposo, a disfrutar de la compañía de mí misma y encontrar felicidad en las pequeñas cosas ha sido una lección invaluable”, reconoció tras detallar que el jardín secreto, metáfora que utiliza en su libro, representa renovación y encontrarse a uno mismo.