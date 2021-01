Los Mets despiden a su gerente general tras escándalo de acoso

Los Mets despidieron al gerente general Jared Porter en la mañana de hoy, apenas horas después de que un informe de ESPN fuera publicada en torno a un incidente en que Porter envió mensajes de texto inapropiados a una reportera.

El dueño de los Mets, Steve Cohen, anunció la noticia en un tuit: “Hemos despedido a Jared Porter esta mañana. En mi rueda de prensa inicial (como propietario), hablé de la importancia de la integridad y fui sincero. Debe haber cero tolerancia con este tipo de comportamiento”.

Agregó el presidente del equipo, Sandy Alderson, en un comunicado: “Los Mets de Nueva York han despedido al Gerente General Jared Porter, con efecto inmediato. Las acciones de Jared, reflejadas en los eventos dados a conocer anoche, no alcanzaron los estándares de los Mets de profesionalidad y conducta personal”.

Según ESPN, Porter conoció a una reportera extranjera y empezó a enviarle mensajes de texto, incluyendo más de 60 comunicaciones que no recibieron respuestas. Al responderle a un cuestionamiento de un reportero de ESPN, Porter reconoció que envió textos a la mujer, pero negó haber mandado fotos explícitas de su persona.

Los Mets contrataron a Porter, de 41 años de edad, en diciembre como su nuevo gerente general bajo Alderson y el nuevo propietario Steve Cohen. Porter había sido GG asistente en los Diamondbacks, luego de ser un ejecutivo del departamento de escuchas de los Medias Rojas y los Cachorros.

Aún no anuncian los Mets quién sustituirá a Porter como gerente general. El GG asistente Zack Scott, quien acaba de ser contratado para trabajar junto a Porter tras casi dos décadas con los Medias Rojas, fue finalista para el puesto de GG de los Mets este invierno.

