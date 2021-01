4to. Juego es clave

Héctor J. Cruz

Habiéndo ganado las Aguilas el tercer partido de la serie final el miercoles , la competencia de la pelota dominicana continúa esta noche en el estadio Cibao, 7 PM,( CDN Deportes en TV).

Este juego no es decisivo, pero es la clave para marcar la pauta de lo que sucederá luego de este viernes. .Se jugarán 4 días corridos desde hoy, si fuese necesario, pues no hay más pausa.

El cubano Yoanner Negrín, de las Aguilas, es un brazo confiable, y por los Gigantes va el derecho Richelson Peña, ex aguilucho, así que tiene muchos amigos en Santiago.

La perspectiva del partido de hoy es simple: si ganan las Aguilas empatan la serie a 2 y entonces sería un 3-2..Si ganan los Gigantes se colocarían en 3-1, y eso dificulta las cosas para que la contienda se extienda pues los del Nordeste pueden ganar sábado o domingo, sin llegar a un 7mo. choque, que seria el lunes. .

De las Aguilas,Francisco Peña es el mejor bateador hasta ahora con ofensiva de 8-6, par de jonrones , 3 empujadas y está sorprendiendo a todos. Fue el héroe de la primera victoria mamey.. Juan Lagares sigue caliente, de 12-5, pero hay mucha gente abajo: Jonathan Villar de 13-1,Robel García de 10-1 con 5 ponches, Luis Liberato de 6-0, Melky Cabrera de 12-1.

De los Gigantes: Ronald Guzmán mantiene el dominio de la ofensiva a base de líneas, de 12-6, sin jonrón, 3 impulsadas..Le sigue Kelvin Gutierrez de 12_5, y en la parte mala está Abiatal Avelino de 10-1, entre otros.

EN LA MIRILLA: Durante esta serie final, los fanáticos están muy atentos a varios asuntos, a saber:

.- Cuál de las dos cadenas de televisión es la que envía más saluditos sin dar respiro a la audiencia. Eventualmente, a quienes ganan ese premio los queman bien en las redes.

.-Ya los comentaristas, narradores , managers y peloteros se han convencido de que en la Lidom de este año, con árbitros nativos, existe una sola zona de strike: la que el árbitro diga. No importa que la pelota caiga en la zona, e incluso en el mismo centro, si no le gustó el hombre detrás del plato la canta bola y bola se queda. Claro que esos árbitros han sido bien tolerantes con tantos berrinches, pero no es justo.

LA ENTREVISTA: la gente del Licey está acelerando las entrevistas a los candidatos a gerente general…ayer la hicieron con audo vicente, y me cuentan que faltan dos personas mas.. ¿Quiénes dirigen? eL PRESIDENTE dOMINGO pICHARDO SE AUXILIA DE mIGUEL aNGEL fERNÁNDEZ Y rICARDO rAVELO, ENTRE OTROS. (tal vez Rafael Uveda)... sE SUPONE QUE EN CUESTION DE 10 DIAS ESTÉ TODO LISTO..

AL ARBITRAJE. Dos de los mejores hombres de MlB actualmente, dos figuras, irán al sistema de arbitraje a dirimir sus salarios del 2021, Juan Soto, de los Nacionales de Washington, y Francisco Lindor, de los Mets.. Soto irá a su primera prueba de arbitraje habiendo acumulado ya tres temporadas, durante las cuales ha ganado poco dinero. En 2019 , en año completo, Juan tuvo promedio de .282 con 34 jonrones y 110 empujadas, y fue clave para que el club obtuviera su primera serie mundial. En 2020, en la campaña del Covid, en 47 juegos fue líder bate con.351, 13 jonrones, 37 empujadas…. Juan tiene 22 años, se habla de un contrato a largo plazo para él, pero el equipo no aterriza.. Lindor, boricua, estárá en su 6to. año y el último en arbitraje.En 2020 jugó con la oferta calificada de US$17.5 millones o el 37%... En su tiempo con Cleveland ha acumulado salarios por US$30 millones..Los Mets hablan de hacer un negocio a largo plazo, pero eso no es seguro todavía.

DE INTERES: Los equipos de prensa de Aguilas y Gigantes deben tener más enfoque en los héroes de cada juego para fortalecer la labor de la prensa…Es cierto que están asistiendo por lo general los dos manager, pero deben añadir un par de jugadores..Y que pongan cuidado en la fortaleza del intenet, las luces y el audio….. Ellos saben cómo hacerlo pues son gente de la radio y la TV…Pedro Báez firmaría por dos años y US$10 millones con Houston, que amplía su personal de dominicanos en la lomita..Alli están el zurdo iniciador Flamber Valdez, y los relevistas Enoli Padres y Cristian Javier..Ahora serán 4…. Theo Epstein, el famoso ejecutivo de MLB, ingresó al cuerpo de MLB y tendrá funciones especiales. Dicen que comandará estudios sobre cómo las nuevas y recientes reglas del beisbol afectan el juego, y eso luce super interesante…. Un empresario y actor compró ayer una postalita de Mickey Mantle por US$5.2 millones..El señor Rob Gouh dijo que la estaba persiguiendo hace tiempo, y ya la tiene…Se rompió la marca anterior para una postalita, una de Mike Trout del 2009, que se vendió en US$3.9 millones..¿Y qué harán con esos cartoncitos?...Dicen que tienen tanto valor como La Monalisa o el “Santo Grial”..