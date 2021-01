NBA autoriza a Zion Williamson a volver a jugar

ESPN

Zion Williamson ha recibido autorización para volver a las actividades del equipo.

El alero de los New Orleans Pelicans se perdió el partido del miércoles por la noche contra LA Clippers debido a los resultados no concluyentes de la prueba COVID-19 y porque los resultados de las pruebas posteriores para aclarar eso no iban a volver hasta después del juego.

Los Pelicans recibieron la noticia el jueves de que a Williamson se le permitió regresar a las actividades del equipo, y está listo para jugar en el juego del viernes por la noche contra Los Angeles Lakers.

Sin Williamson en la alineación, los Pelicans perdieron ante los Clippers, 111-106.

Williamson, quien jugó en solo 24 juegos la temporada pasada, promedió 21.9 puntos y 8.1 rebotes en los primeros nueve juegos de los Pelicans este año.

El partido del miércoles fue el primero que se perdió esta temporada.

Sin embargo, los Pelicans aún podrían quedarse sin dos titulares el viernes.

Lonzo Ball (tendinopatía bilateral de la rodilla) y Eric Bledsoe (irritación del ojo derecho) también se perdieron el partido contra los Clippers. El informe de lesiones del juego del viernes aún no se ha actualizado con el estado de ninguno de los jugadores.