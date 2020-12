Los nombres de los equipos

Héctor J. Cruz

Ahora tenemos la noticia de que los Indios de Cleveland finalmente habrían tomado la decisión de cambiar de nombre, no de ciudad. Ha sido costumbre que en el deporte profesional USA los clubes se trasladen de una ciudad a otra, pero no cambian su nombre.

Ahí están los ejemplos de los Dodgers de Brooklyn ,que se mudaron a Los Angeles en 1958 y se convirtieron en Los Angeles Dodgers..Y los Gigantes de Nueva York, que hicieron lo mismo el mismo año, y terminaron llamándose San Francisco Giants.

No ha ocurrido así en otros casos, como los Senadores de Washington, que en 1960 se mudaron a Minneapolis, Minnesota, y decidieron llamarse “Minnesota Twins”.

El caso de los Indios es otro. En los últimos años ha habido una controversia con la comunidad indígena que reclama el no uso de logos y nombres relacionados con ellos. Hace poco, Cleveland quitó de su gorra el logotipo del Jefe Wahoo, precisamente en esa línea de problemas. Y no olviden que en las gradas siempre hay un señor con un tambor grande dándole golpe, nada de melodía musical.

Parece, en definitiva, que Cleveland cambiará de nombre, según New York Times de ayer.En dominicana, ha habido pocos cambios , incluso escasez de cambio de ciudades.

Que se recuerde, en los 80 nació el equipo Caimanes del Sur, duró 6 años en Lidom y luego desapareció por ser un fracaso económico.

En1995 nacieron los Gigantes del Cibao que empezaron jugando al año siguiente. En 1999 fueron vendidos a una compañía de Julio Hazim, que de inmediato cambió el nombre por Pollos del Cibao..Dos años después pasó a un grupo liderado por Stanley Javier y volvió a Gigantes, como permanece hoy.

Las Aguilas fueron fundadas como tales en 1937, y antes de eso se llamaron Santiago BB Club..El Escogido nació en 1921, fruto de la reunión de jugadores de tres equipos: San Carlos, Delco Lite y Los Muchachos. Más adelante le pusieron el mote de Leones.

El Licey nació en 1907 solo como Licey, en 1910 le añadieron lo de Tigres rayados.. Las Estrellas nacieron en 1910 , en algún momento se llamaron Estrellas del Este o de San Pedro de Macorís..Y los Toros vieron la luz en 1983-84 como Azucareros Beisbol Club, luego Azucareros del Este, y ahora Toros del Este. Poco cambio, en todo sentido.

DE INTERES: Los Medias Rojas de Boston han adquirido al jardinero Hunter Renfroe, y muchos fanáticos no lo conocen.. Renfroe llegó aTampa este año procedente de los Padres de San Diego, y allí dispáró 33 jonrones en 2019, y 26 en cada una de las dos campañas anteriores. Es un tipo de fuerza, pero tiene el problema de que se poncha mucho….Como lo hace Juan Francisco en Lidom, quien hasta anoche tenia 24 ponches en 50 turnos, casi el 50% , y eso debe ser un record de todos los tiempos..¿Qué pasará con Francisco?. Tiene 33 años de edad, pero su sobrepeso es notable y parece que ha perdido facultades.. Este año tiene 1 jonron y sus 71 vuelacercas en la mayor cantidad en la historia de Lidom.Así de simple… Francisco pasó 6 años en Grandes Ligas y disparó 48 jonrones jugando para Cincinnati,Atlanta, Milwaukee y Toronto… Lo que no entiendo es por qué no tiene un entrenador personal que lo ponga a dieta y en completa forma física…Las Aguilas perdieron también a Victor Robles, además de John Nogowski..Anuncian un nuevo jardinero llamado Jon Kremmer, a ver qué pasa… Antes, habían perdido a Ronny Rodriguez, firmado para Japón…Ellos tienen la suerte de contar con Juan Lagares para el jardín central… También el Escogido pierde al jardinero Julio Rodríguez, buen prospecto de los Marineros de Seattle…. El lanzador Carlos Martínez está anunciado por las Aguilas para empezar este viernes, pero no me entusiasma mucho… Esos abridores de MLB vienen a soltar el brazo , hacen menos de 40 pitcheos y se van a la ducha….Dave Jauss, nombrado coach de los Mets, continuará dirigiendo al Escogido, no renunciará…Hace dos años, a Luis Rojas lo nombraron coach de los Mets, renunció al Escogido y siguió José Leger…En 2006, Tony Peña fue contratado por los Yanquis de Nueva York como coach, era el manager de la selección dominicana para el clásico mundial , Tony renunció porque tenia que compenetrarse con la organización… Manny Acta asumió como manager…