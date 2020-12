El Licey se calló el Covid de Sojo

Héctor J. Cruz

Fue el día sábado 20 de noviembre cuando el equipo Licey y Lidom recibieron la notificación de que su manager Luis Sojo había dado positivo al Covid 19. En dicho boletín, en poder de Listin Diario, se citó su nombre, y también aparecieron negativos otros miembros de la familia , incluso su esposa Zuleima, y su hija Liz.

Yo me enteré del tema, y me parecía prudente que lo diera a conocer públicamente pues no se trataba de un personaje cualquiera. Era el manager, y cuando se trata de una figura de responsabilidad mayor debe informarse.

Aquí se acude al hecho de no pueden dar nombres públicamente a menos que sean autorizados por el afectado. Eso pudiera ser cierto en el mundo de la medicina, pero aquí se trata de un espectáculo público que, como es el beisbol, tiene otras connotaciones.

Como había adelantado en esta columna, todo es cierto, y me permito mostrarlo en el boletín de Salud Pública de la fecha, solo citando el nombre de Sojo pues no me compete ningún otro nombre. Ahora, el dirigente venezolano está en su hogar, en aislamiento, no ha sido internado en un Centro Médico, y en los próximos días irá tomándose pruebas PCR hasta que dé negativo en seguimiento al protocolo.

Yo lamento que las autoridades de la Liga, ni de Licey, no entiendan la dimensión que tiene un manager. Incluso hasta los jugadores de Grandes Ligas decidieron dar a su conocer sus casos, como sucedió con la MLB y el antesalista de los Dodgers Justin Turner, a quien sacaron de juego en el 6to. Inning del 6to.partido, el decisivo de la Serie Mundial. Luego se armó un rebú cuando Turner retornó a la celebración a tomarse foto.

Aquí el asunto ha sido más sencillo. Johnny Ventura tuvo Covid, lo dijo públicamente , se sanó y por ahí anda moviendo caderas y dando brincos. Luis Abinader, el presidente, tuvo Covid, se sanó , ganó las elecciones, trabaja todos los días con un monton de gente. y sigue palante. El Dr.Cruz Jiminián lo mismo, y hace vida normal. Ahora es Hipolito Mejía, y lo dijo públicamente.

¿Cuál es el miedo de Lidom? No lo entiendo, en absoluto. Pero estoy seguro que esa conducta no es la más correcta.

DE INTERES: Joel Noboa, hermano del gerente del Licey Junior Noboa, asumió la dirección del equipo y podría estar allí hasta el regreso de Luis Sojo… Pero, llega la pregunta. ¿volverá Sojo o su familia le dirá que retornen a su hogar en Estados Unidos? Ellos viven en Tampa, y esto que escribo es una posibilidad….Aunque en Estados Unidos, y en Florida, el rebrote del virus ha sido fuerte, si usted está en su casa puede controlarlo… Y como Sojo anda con esposa y una niña de 12 años, pudiera tomar avión… Si Joel permaneciera el resto del camino como manager, sería la primera pareja de gerente-manager en la liga dominicana...Ojo: aquí no aplicaría lo que llaman “nepotismo” pues eso solo funciona a nivel del Gobierno..¿Esto es especulación de mi parte? Desde luego que no. Son posibilidades que están a la vista de todos…. Luis Rengifo, el infielder contratado por los Leones del Escogido, tiene experiencia de liga mayor pues ha estado brevemente con los Angelinos los dos últimos años. Este 2020 agotó 90 turnos, 14 hits, promedio de . 156 con un jonrón…. -..Los Tigres anuncian al derecho Deivi García, el “pequeño “ de los Yanquis, que hará varias presentaciones para no perder la forma….También este viernes debutaría otra figura de los Yanquis, Gary Sánchez, de los Toros del Este..Me cuenta Victor Báez, director de prensa de los Toros, que Miguel Andújar tiene problemas físicos y por eso no ha estado en acción los últimos días. Andújar batea de 11-2, promedio en .182.-..Domingo Germán, quien lanzó el domingo, tiene 0-0 y 3.29 de efectividad, 9 hits permitidos en 13.2 innings, con 5 bases por bolas y 12 ponches…Los Marlins de Miami pusieron para asignación al lanzador José Ureña. Este año, él tuvo 0-3 y 5.,40 de efectividad en 5 presentaciones….Los Reales de Kansas City firmaron al jardinero Michael Taylor, ex de los Nacionales de Washington…. Las Aguilas amarraron a los Toros venciendo 6 por 2..En el noveno tenían blanqueada de 6-0, pero surgió jonronazo de dos vueltas por Pete OBrien , su segundo del torneo… Para este martes se repite la actividad de anoche, cambiando de sedes: Licey va a San Francisco contra Gigantes, Estrellas a Santo Domingo vs. Escogido y las Aguilas a La Romana..