Suiza suma fraude en pesquisa a Blatter y Platini

AP

GINEBRA

Joseph Blatter y Michel Platini enfrentan un cargo más serio de fraude luego que la fiscalía de Suiza intensificó esta semana una pesquisa de cinco años sobre los acuerdos que ambos hicieron en pasado en la FIFA.

Los procesos judiciales abiertos se había enfocado en una presunta mala gestión y malversación de fondos, así como en un acto de falsificación cometido por Platini, ligado al pago de dos millones de dólares que la FIFA hizo al exastro francés con aprobación de Blatter en 2011.

Ahora la investigación ha sido ampliada para incluir un supuesto fraude.

La pesquisa se centra en los expresidentes de la FIFA y la UEFA y en testigos que fueron interrogados en las últimas semanas en Berna.

“(Este mes), la fiscalía federal informó a las partes que, con base en la investigación actual está reevaluando parte de los procesos”, informó el Departamento de Justicia de Suiza el viernes, citando pagos hechos a Platini.

“Desde entonces, tanto Joseph Blatter como Michel Platini están siendo investigados bajo sospecha de fraude”, añadió la agencia federal en un comunicado a The Associated Press.

En el código penal suizo, el fraude para obtener ganancias personales puede resultar en “una pena privativa de libertad no mayor a cinco años o una sanción económica”.

Aun no se han presentado cargos en un caso abierto en 2015 contra Blatter, ahora de 84 años, que fue extendido hace seis meses para incluir a Platini.

Platini era presidente de la UEFA y un vicepresidente de la FIFA en enero de 2011 cuando pidió que el organismo rector del fútbol mundial le pagara por trabajo que había realizado una década antes.

El excapitán y extécnico de la selección francesa presentó facturas por salario adicional fuera del salario como asesor presidencial en el primer periodo de Blatter al frente de la FIFA, de 1998 a 2002. Platini recibió el pago de la FIFA con aprobación de Blatter en febrero de 2011.

Ambos hombres niegan haber cometido alguna falta. Han citado constantemente un acuerdo verbal por el dinero desde que los detalles del acuerdo fueron revelados en septiembre de 2015.