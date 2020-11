Se queja de los Leones del Escogido

ANITA ARMENTEROS

“Aunque hace años que no voy al estadio a ver al Escogido por distintas razones, no dejo de estar pendiente del campeonato y en los últimos años me ha preocupado ver los horribles cambios que han dado los uniformes del Escogido.

Quisiera saber quién es el ó la liceista que los diseña, pues por lo menos, tiene que ser un liceista para hacerlos cada vez más feos y falta de identidad.

El año pasado uno parecía que estaban de luto, era más negro que otra cosa y le cambiaron el nombre por “Capital” a otro.

Una cosa impensable. Este año se llama Ferquido e Induveca en vez de Escogido. La minúscula E en una esquinita como dándole vergu¨enza aparecer ahí es lo único que recuerda que se trata de nuestro querido Leones del Escogido.

¡¡Nunca pensé que vería una barbaridad como esa!! Creo que un equipo donde hay mucho dinero y gente supuestamente inteligente y que siente por el Escogido, no deberían permitir este desastre, pues una cosa es que tengan promoción en la espalda o en las mangas y otra muy distinta el que ignoren por completo el nombre real del equipo.

Lo único que admiro del Licey es precisamente que mantienen viva su identidad, nadie puede confundirse al ver un uniforme del Licey.

Estoy de acuerdo en que los años pasan y hay que hacer algunos cambios, pero de eso a cambiar TOTALMENTE hay un gran trecho.