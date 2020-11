Mitchell acordó extensión de 5 años y $ 163 millones para permanecer con el Jazz

AP

Donovan Mitchell recibió la noticia que cambió su vida e inmediatamente comenzó a celebrar. Se quitó la camiseta, salió corriendo de la casa y saltó a la piscina.

Y tal como lo hizo en sus primeras tres temporadas con Utah, causó un gran revuelo.

Mitchell ahora es un receptor de contrato máximo, él y el Jazz acordaron el domingo una extensión de cinco años que le garantiza $ 163 millones (los nuevos días de pago comienzan a entrar en vigencia con la temporada 2021-22) y podrían valer $ 196 millones si alcanza el Nivel All-NBA.

“Un sueño no se convierte en realidad a través de la magia, se necesita sudor, determinación y trabajo duro”, escribió Mitchell en Instagram después de compartir un brindis con el agente de baloncesto de CAA Ty Sullivan y algunos miembros de la familia mientras continuaba la celebración.El Jazz no hizo comentarios de inmediato. Por lo general, los equipos no pueden discutir los contratos públicamente hasta que se firman, y no estaba claro cuándo Mitchell pondrá la pluma en el papel para completar la transacción.

Mitchell promedió 20.5 puntos como novato, luego 23.8 puntos en su segunda temporada y 24.0 puntos la temporada pasada como jugador de tercer año que terminó en el equipo All-Star por primera vez. Y aunque el Jazz perdió en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada en una épica de siete partidos contra Denver (los Nuggets se recuperaron de un déficit de 3-1 en la serie) Mitchell fue deslumbrante.

Promedió 36.3 puntos en esa serie, incluidos 57 puntos, el tercer total de anotaciones más alto de cualquier jugador en un juego de playoffs de la NBA, en el Juego 1 del enfrentamiento. Siguió eso con una explosión de 51 puntos en el Juego 4, un juego en el que él y Jamal Murray de Denver se convirtieron en el primer dúo con actuaciones de 50 puntos en el mismo juego de playoffs; Murray tenía 50.

De'Aaron Fox de Sacramento fue el primer jugador de la clase del draft de 2017 en obtener la extensión máxima esta temporada baja, y lo hizo el viernes por la noche. Como el de Mitchell, el suyo es por $ 163 millones durante cinco años a partir de 2021-22, con la posibilidad de escalar a la marca de $ 196 millones si alcanza el nivel All-NBA o cumple con otros criterios.

El domingo fue el primer día en que se pudieron firmar la mayoría de los contratos de agentes libres de la NBA. Las conversaciones de agentes libres en torno a la liga comenzaron el viernes por la noche y muchos de los acuerdos que se cerraron durante el fin de semana comenzaron a ser oficiales el domingo.

DALLAS

Willie Cauley-Stein regresará a los Dallas Mavericks con un contrato de dos años y $ 8.2 millones, dijo una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press el domingo.

Los Mavericks adquirieron el pívot veterano de Golden State antes de la fecha límite de intercambios la temporada pasada, y su impacto fue mínimo antes de que optara por salir del reinicio luego del cierre del coronavirus debido al inminente nacimiento de su hija.

Cauley-Stein declinó la opción de $ 2.3 millones en el contrato de dos años que firmó con los Warriors. Su regreso le da a Dallas otra opción detrás de Kristaps Porzingis y Dwight Powell. Es posible que Porzingis y Powell comiencen, y que Powell probablemente desempeñe el papel tradicional de centro. Dallas también tiene a Boban Marjanovic como suplente.

Cauley-Stein, de 27 años, promedió 5.2 puntos y 4.6 rebotes en 13 juegos para los Mavericks. Los promedios de su carrera en cinco temporadas son de 9,6 puntos y 6,3 rebotes.

ESTADO DORADO

Los Warriors completaron el intercambio que les traerá al base Kelly Oubre del Oklahoma City Thunder. Golden State cedió una selección condicional de primera ronda de 2021 y una selección de segunda ronda de 2021 por Oubre, que ayudará a los Warriors a lidiar con la pérdida de Klay Thompson por una lesión grave por segunda temporada consecutiva.

Thompson se perdió la temporada pasada con un ligamento cruzado anterior desgarrado; se perderá esta temporada con un Aquiles desgarrado.

Oubre promedió 18.7 puntos y 6.4 rebotes en 56 juegos con Phoenix la temporada pasada. Fue cambiado al Thunder la semana pasada.

INDIANA

Los Pacers completaron la renovación de Justin Holiday por tres años y 18 millones de dólares. Holiday fue el único jugador de Indiana que apareció en los 73 juegos de temporada regular hace un año, con un promedio de 8.3 puntos.

“Recontratar a Justin fue una de nuestras principales prioridades al entrar en la agencia libre”, dijo el presidente de los Pacers, Kevin Pritchard. “Sus contribuciones la temporada pasada fueron tremendas. Puede jugar en múltiples posiciones y es extremadamente versátil ”.

LA LAKERS

Por segunda temporada consecutiva, Marc Gasol jugará para los campeones defensores de la NBA.

Gasol acordó un contrato de dos años con los Lakers el domingo, dijo a AP una persona con conocimiento del trato. ESPN informó por primera vez el acuerdo.

Gasol ayudó a Toronto a ganar el título de la NBA de 2019 y luego llevó a España a la medalla de oro en la Copa del Mundo de Baloncesto más tarde ese verano. El jugador de 35 años fue seleccionado por los Lakers en 2007, pero nunca jugó para el equipo, y ahora será parte de la franquicia con la que su hermano, Pau, ganó dos campeonatos.

Portland

Los Trail Blazers anunciaron la renovación de Rodney Hood, quien acordó un contrato de dos años. Hood se rompió el tendón de Aquiles en diciembre de 2019.

"Rodney jugó un papel fundamental en nuestra carrera hacia las Finales de la Conferencia Oeste en 2018-19 y tuvo un gran comienzo el año pasado antes de que su temporada se interrumpiera debido a una lesión", dijo el presidente de los Blazers, Neil Olshey, en un comunicado de prensa. "Ahora completamente sano, esperamos que tenga un impacto inmediato y nos complace que haya elegido quedarse en Portland".