Haaland anota 4; Moukoko más joven en Bundesliga

AP

BERLÍN

Erling Haaland marcó la friolera de cuatro goles y Youssoufa Moukoko se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga el sábado, en el partido en que Borussia Dortmund aplastó 5-2 al Hertha Berlín para instalarse en el segundo puesto.

En la antesala del cotejo, la atención de la prensa se había concentrado en Moukoko, quien era elegible para debutar un día después de cumplir 16 años. Pero Haaland terminó robándose el espectáculo durante una noche fría en Berlín, antes de abrir paso al debut del adolescente, a los 85 minutos.

“Creo que él es el mayor talento actual en el mundo. Dieciséis años y un día. Es asombroso. Tiene una gran carrera por delante”, dijo Haaland acerca de Moukoko, en declaraciones a la cadena ESPN. “Yo tengo más de 20 años y me estoy haciendo viejo. Así es esto”.

La primera mitad resultó muy peleada entre dos equipos determinados a cerrarse los espacios. Dortmund dominó el esférico pero tuvo dificultades para generar huecos en la zaga afanosa del Hertha.

En contraste, Dodi Lukebakio tuvo margen suficiente a los 33 minutos, cuando cedió el balón para que Matheus Cunha anotara con un disparo desde fuera del área.

El discurso del partido cambió tras el descanso. Haaland igualó, aprovechando un centro rasante de Emre Can. Hertha no se reponía del mazazo cuando Julian Brandt sirvió un pase con todas las ventajas para Haaland. El noruego puso en ventaja al Dortmund a los 49.

Y de pronto, los espacios se abrieron y los visitantes no dejaron de aprovecharlos. Haaland anotó a los 62 y Raphael Guerreiro hizo el cuarto a los 70.

Cunha acercó al conjunto capitalino a los 79, de penal, pero Haaland marcó su cuarta diana un minuto después, abastecido por Jude Bellingham, de 17 años.

BAYERN FRUSTRADO

El líder de la Bundesliga Bayern Múnich tuvo que esforzarse para rescatar un empate de 1-1 con Werder Bremen, y vio frenada en nueve su racha de triunfos en todas las competencias.

Maximilian Eggestein puso a Bremen arriba antes del descanso, pero los visitantes no pudieron aguantar para la que habría sido su primera victoria sobre Bayern desde el 2008.

Leon Goretzka alimentó con un centro a Kingsley Coman para el empate a los 62 minutos.

Bayern había ganado sus últimos 19 partidos contra Bremen desde un empate 0-0 en septiembre del 2010 y el técnico Hansi Flick arrancó con Goretzka, Serge Gnabry y Joshua Kimmich en la banca, mientras que Jamal Musialal de 17 años, fue titular por primera vez.

El arquero de Bayern Manuel Neuer, que el martes permitió seis goles en la derrota de Alemania contra España en la Liga de Naciones, tuvo una buena intervención para negarle un gol a Josh Sargent y otra mejor seguidamente contra el remate de Ludwig Augisbote en el rebote a los 16 minutos.

El defensor de Bayern Lucas Hernández tuvo que salir del partido con una lesión en la espalda minutos después. Goretzka ingresó y Javi Martínez se movió a la defensa central, con Savid Alaba pasando a cubrir como lateral izquierdo.

Poco antes del descanso, Sargent resistió la presión de Martinez y retrasó un balón que Eggestein remató para romper los ceros.

Milot Rashica desperdicio una oportunidad para poner a Bremen arriba 2-0 al inicio de la segunda mitad, antes de que Bayern finalmente respondiese.

Douglas Costa estrelló un disparo en el larguero. Coman y Robert Lewandowski tuvieron sus oportunidades también antes del pase de Goretzka a Coman para el del empate.

Bayer Leverkusen anotó tarde para imponerse 2-1 al ascendido Arminia Bielefeld y AugsburgO maniató a Borussia Mönchengladbach en un empate 1-1.