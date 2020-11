Steve Cohen promete grandes cantidades de efectivo para los Mets

AP

NUEVA YORK

Steven Cohen promete grandes cantidades de dinero en efectivo que los fanáticos de los Mets esperan de sus miles de millones, dentro de lo razonable.

"Si no gano una Serie Mundial en los próximos tres a cinco años", dijo este martes, "lo consideraría un poco decepcionante".

Cuatro días después de comprar a los Mets de las familias Wilpon y Katz en un acuerdo que valoraba al equipo en un récord de béisbol de $ 2,42 mil millones, Cohen reveló su filosofía para cambiar a los perennes de bajo rendimiento que prometió actuarán "como un equipo de mercado importante".

“¿Vamos a actuar como marineros borrachos en el mercado? No ”, dijo. “Quiero ser reflexivo. Puedes gastar mucho dinero hoy y luego atar a tu equipo con malos contratos durante los próximos cinco años ".

Cohen, director ejecutivo de Point72 Asset Management en Stamford, Connecticut. compró una participación de sociedad limitada del 8% en 2012 por $ 40 millones y la aumentó la semana pasada al 95%, y las familias Wilpon y Katz retuvieron el 5%. Su primera decisión fue traer de vuelta a Sandy Alderson como presidente del equipo.

Cohen planea ceder ante Alderson y su personal de operaciones de béisbol.

Alderson dijo que Luis Rojas probablemente regresará por segunda temporada como entrenador.

“Una vez jugué a las ligas menores. Eso es todo ”, dijo Cohen, de 64 años. "Así que voy a dejar que los profesionales, Sandy y la gente que traigamos, les dejen dirigir el béisbol".

La personalidad de Cohen era tan sorprendente como una recta de 100 mph.

“Soy un riguroso con los detalles. Soy un fanático de un proceso sólido. No sufro a las personas que me dan respuestas mediocres. Veo a través de eso bastante rápido. No soy un microgestor. Hago que mi gente rinda cuentas, pero les doy mucha cuerda para que corran ”, dijo. “No me voy a sentar ahí y adivinar cada decisión. No es mi estilo ".

Alderson se reunió con Cohen en diciembre pasado a través de Andrew B. Cohen, quien no está relacionado con el nuevo propietario de los Mets pero administra Cohen Private Ventures en nombre de Steven Cohen. Alderson despidió al gerente general Brodie Van Wagenen y a sus principales ayudantes el viernes para darle al nuevo personal de operaciones de béisbol una pizarra limpia.

Los Mets tuvieron marca de 26-34 en su primer año con Rojas durante la temporada acortada por la pandemia.

"Lo que le dije a Luis fue que es muy probable que él esté manejando a los Mets", dijo Alderson. "Pero dejé la puerta entreabierta por respeto al proceso por el que estamos pasando ahora para encontrar un presidente de operaciones de béisbol".

Alderson fue gerente general de los Mets de 2010-18. Ahora con 72 años, criticó indirectamente la forma en que se había dirigido el equipo.

"Los Mets son una especie de franquicia histórica, por así decirlo", dijo. “Algunas de las historias han sido buenas. Algunas han sido malas. Y si queremos ser una franquicia icónica, lo cual creo que somos capaces de hacer, tenemos que escribir más historias buenas que malas y, en ocasiones, tenemos que escribir una historia realmente épica ".

Alderson recordó que cuando se unió al equipo por primera vez, vio una campaña publicitaria en las paradas de autobús "en torno al tipo de ineptitud de los Mets de Nueva York". Alderson escribió un memorando a Cohen hace varios meses en el que presentaba una visión y enfatizaba la necesidad de transformar las interacciones con la industria y el público.

“No se cambia la percepción sin cambiar la realidad”, dijo Alderson. "Creo que Steve va a recorrer un largo camino para cambiar esa narrativa".

Los Mets han llegado a los playoffs solo dos veces en las últimas 14 temporadas. Perdieron la Serie Mundial de 2015 ante Kansas City y abandonaron el juego de comodines de la Liga Nacional al año siguiente.

Scott Boras, el principal agente del béisbol, afirmó en 2011 que los Mets eran un equipo que había pasado de comer bistecs a comprar frutas y nueces, pasó a la sección de congeladores en 2012 y en 2015 utilizaba un microondas en lugar de una cocina elegante.

“Nos aseguraremos de tener suficiente carne y papas, pero también vamos a comprar en la sección gourmet”, dijo Alderson, y agregó con una sonrisa: “Tengo que averiguar dónde está. "

Como ejemplo, Alderson dijo que los Mets podrían haber reclamado al relevista Brad Hand y su opción de $ 10 millones para 2021 fuera de las exenciones si la venta hubiera sido aprobada semanas antes.

Nueva York ganó títulos de la Serie Mundial en 1969 bajo el dueño original Joan Payson y en 1986, aproximadamente dos semanas antes de que Fred Wilpon y Nelson Doubleday compraran el equipo por $ 80,75 millones después de que Bertelsmann AG adquiriera al dueño de los Mets, Doubleday & Co. Fred Wilpon y sus socios de Sterling Equities. encabezado por su cuñado Saul Katz completó su compra de Nelson Doubleday en agosto de 2002.

Cohen había intentado comprar a los Dodgers y luego esperó hasta que los Mets estuvieron disponibles.

Cohen citó como los mejores recuerdos a Cleon Jones al atrapar la final de la Serie Mundial de 1969, Tom Seaver a dos outs de un juego perfecto solo para que Jimmy Qualls de los Cachorros lo rompiera, el rodado de Mookie Wilson a través de las piernas de Bill Buckner que ganó el Juego 6 de la Serie Mundial de 1986.

La esposa de Cohen, Alexandra, dirigirá la fundación de los Mets. Su suegro, Ralph, asiste a casi todos los partidos en casa.

“Fui a mi primer juego de los Mets con mi papá en el antiguo Polo Grounds. Años más tarde, mis amigos y yo solíamos sentarnos en el piso superior del Shea Stadium ”, dijo Cohen.

Los Mets han gastado más que los Yankees rivales en la ciudad la mayoría de los años. Cohen no evaluaría cómo los Wilpons dirigían el equipo.

"No estoy compitiendo contra los Yankees", dijo. "Vamos a crear nuestro propio entusiasmo".

Tiene la intención de impulsar el gasto en análisis.

"Puedo hacer felices a millones de personas y es una oportunidad increíble", dijo. “No estoy tratando de ganar dinero aquí. Tengo mi negocio en Point72 y gano dinero allí. Así que aquí se trata de construir algo grandioso, construir algo para los fanáticos, ganar ".

Cohen ya ha atraído a sus fans en Twitter. Espera restablecer el Día de los Veteranos, abandonado después de 1994.

“Soy un tipo discreto y me identifico con ellos. Sé cómo me siento ”, dijo. "Prefiero tener fanáticos emocionales que sean apasionados que fanáticos a los que no les importa".