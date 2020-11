Campeón olímpico de esgrima con Venezuela trabaja como repartidor en Polonia

AP

Caracas, Venezuela

Rubén Limardo, el esgrimista venezolano que se alzó con el oro en la espada individual en los Juegos Olímpicos de Londres, reveló que trabaja actualmente como repartidor de comida para una plataforma en línea en Polonia debido a la crisis en su país y a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Si estás en Lodz - Polonia y pides UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás”, dijo Limardo, de 35 años, en una serie de mensajes divulgados el lunes a través de su cuenta de Twitter. El atleta también divulgó una foto en la que se le ve con mascarilla, a bordo de una bicicleta y con mochila que usa para entregar los pedidos.

“Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes”, destacó.

“En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokio 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, señaló.

Limardo, uno de dos venezolanos en la historia de Venezuela se han colgado un oro olímpico, aspira convertirse en campeón mundial y en el primer deportista en la historia de su país en subir a lo más alto del podio en dos ocasiones en una justa olímpica. El otro campeón olímpico de Venezuela, es el boxeador Francisco “Morochito” Rodríguez, quien se colgó la medalla áurea al vencer al surcoreano Joun Ju Jee en la categoría minimosca en México 1968.

“Como muchos de mis compañeros atletas, mis hermanos y yo hemos tenido también que buscar una alternativa para generar ingresos. Desde hace 19 años vivo en Polonia, sin embargo desde hace 5 soy padre de familia, por lo que puedo decir, orgullosamente” que “además del deporte tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar”, acotó el atleta, subcampeón mundial en dos oportunidades.

“No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta”, indicó en otro tuit, en aparente alusión a un retraso de los fondos que debe aportar el gobierno venezolano para su entrenamiento de cara los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su medalla de bronce en la Copa del Mundo de Vancouver 2020 en febrero pasado, lo catapultó a su cuarta cita olímpica. Además de Londres, Limardo participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016.

El venezolano -- que se inició como esgrimista a la edad de siete años, reconoce que sin el apoyo del gobierno venezolano probablemente no habría podido cumplir su sueño de ser un atleta de alto rendimiento en una disciplina muy costosa. Proveniente de una familia pobre, Limardo dejó muy joven el país para pulir su talento y poder participar en los torneos europeos de esgrima. Vive y entrena en Polonia desde hace 19 años.

En años recientes, luego de haber sido candidato a legislador suplente en 2015 por el oficialismo y participar en varios actos políticos acompañando al ahora fallecido presidente Hugo Chávez, ha evitado asistir a actos proselitistas y figurar junto con altos funcionarios del gobierno.

Voceros del Ministerio de Deportes de Venezuela no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario

“Por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción. Para quienes creen que algunos tenemos ‘privilegios’ por los resultados déjenme decirles que no es así”, aseveró.