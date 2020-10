Morton Vs. Buehler en duelo de estelares

AP

Arlington, Texas

Charlie Morton se ha con­vertido lenta y silenciosa­mente en uno de los lan­zadores de postemporada más dominantes de la his­toria.

Él comienza el Juego 3 de la Serie Mundial para los Rays de Tampa Bay el vier­nes por la noche con la oportunidad de empatar el récord de Orlando Her­nández de ocho decisiones ganadoras consecutivas en postemporada, según Elias Sports Bureau. Al vencer a los Dodgers de Los Ánge­les y ganar su sexta apertu­ra consecutiva en postem­porada, se movería a uno de los récords de Bob Gib­son.

Qué improbable para un lanzador canjeado por Pittsburgh por un jugador de ligas menores hace cin­co años, un derecho que cumple 37 años en tres se­manas y no llegó a su pri­mer equipo All-Star hasta 2018,

“No me despierto por la mañana y digo que es mi hora de brillar. Yo diría que me despierto por la maña­na y me pregunto si he he­cho lo que se suponía que debía hacer para prepa­rarme para lo que me pi­dieron que hiciera ”, dijo Morton. “Me despierto con el humilde reconocimiento de que lo que estoy a pun­to de hacer es una oportu­nidad que no mucha gente puede experimentar, y trato de prepararme para ello así como así”.

Walker Buehler comienza para los Dodgers, quienes ganaron el primer parti­do 8-3 y fueron derrotados 6-4 en el Juego 2. Si bien no hubo viajes en la prime­ra Serie Mundial neutral, los equipos tuvieron el día libre, dando a los bullpens algo de recuperación. hora.

Ambos equipos decidieron no realizar entrenamientos completos, aunque algunos jugadores lanzaron en los jardines del Globe Life Field bajo el techo cerrado y al­gunos lanzaron desde mon­tículos en los bullpens.

Buehler ha lanzado con una ampolla en su mano de lanzar que causó dos viajes a la lista de lesiona­dos este año, El derecho de 26 años tiene marca de 1-0 con efectividad de 1.89 en la postemporada.

Logros de Morton

Morton venció a Hous­ton el sábado en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Li­ga Americana en San Diego, permitiendo dos hits en 5 2/3 entradas sin anotaciones para convertirse en el primer lanzador con victorias en cuatro juegos en los que el ganador se lo lle­va todo Sin dudas ha si­do el pitcher más efecti­vo de la actual postem­porada.