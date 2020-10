Puello: “La prisa mina la acción de la desescalada”

YOEL ADAMES F.

“El problema actual no es que el pueblo no tenga de­porte, sino que seres hu­manos no estén perdiendo la vida a diario, por cientos y por miles mensualmen­te.

“Se puede vivir perfec­tamente sin deporte, digo esto porque este tema sa­nitario, pandémico, del vi­rus COVID-19 tiene mu­chas partes desconocidas aun por la misma cien­cia… Lo primero es que todavía, nadie tiene la va­cuna, tampoco se sabe con certeza si el virus puede repetir o no, si tendrá que afectar a toda la población antes de controlarse o si va a mutar (cambiar) a algo peor para los seres huma­nos”.

El doctor José Joaquín Puello advierte con drasti­cidad que hay que mane­jar con paciencia la enfer­medad, para no repetir los errores de otros países que luego de tener una mejo­ría abrieron su economía y toda la vida social, pero han recibido un duro gol­pe como respuesta.

El manejo de compe­tencias deportivas no es lo más recomendable to­davía, por lo cual hay que actuar con cautela y seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud Pública, nos gusten o no para nuestros propósitos.

De forma muy particu­lar le gustaría que las me­didas sanitarias se man­tengan y se fortalezcan por el resto de 2020 y que se apliquen con rigurosi­dad.

“Ahí está el caso de Es­paña, Francia, Italia, Bra­sil; y más cercano, el ca­so de Puerto Rico; ellos abrieron ¿y qué pasó? ¡tu­vieron que mandarse a cerrar todo de nuevo, fá­bricas, aeropuertos, escue­las, oficinas, el transporte público… y son los países que tienen los records de más muertos junto a algu­nos estados norteamerica­nos que también han ma­nejado mal el tema.

Mal espejo

El connotado médico ciru­jano, director de la “Ciu­dad de la Salud”, dijo que el país no debe mirarse en ese espejo y seguir trabajando con la población para que se fortalezcan las reglas es­tablecidas.

Todavía cuando las esta­dísticas muestran en los úl­timos dos meses un descen­so en la mortandad, Puello entiende que aún el núme­ro de contagiados es muy alto.

“Los atletas, la gente que hace deporte se expone mucho por todas las herra­mientas que usa y porque lo hace acompañado; pe­ro todo el mundo, los ciu­dadanos deben sacrificar­se por su bien, hay que usar obligatoriamente la mas­carilla, mantener distan­ciamiento, son dos cosas básicas, pero la mascarilla sobre todo es imprescindi­ble.

“Claro está, hay que mantener un alto nivel de higiene, desinfectando la ropa y los zapatos ante de entrar a la casa y perma­nentemente, las manos”, aconseja.

Los deportistas que estén bajo el sistema de “burbu­jas”, estrictamente concen­trados en una instalación luego de que se les reali­ce una prueba, la cual se le repite periódicamente está bajo control; pero los de­más que no estén concen­trados deben hacer activi­dades solos o en pequeños grupos que puedan guar­dar una buena distancia.

Estadísticas RD

Casi a la entrada del fin de semana, las estadísticas lo­cales arrojaban 475 nue­vos casos exclusivamen­te para el día jueves 16 de octubre. Solo tres defun­ciones notificadas durante esas 24 horas del día.

El reporte oficial de con­tagiado del virus es de un total de 120 mil 925, con 97,575 recuperados; 21 mil 155 activos con la en­fermedad.

El número de víctimas mortales en el país es de 2 mil 195, hasta el jueves; para una tasa de mortali­dad de 1.82%

“En salud no se trabaja con varitas mágicas, hay procesos que duran años para erradicar una patolo­gía, estamos hablando no de un problema local, es de una pandemia que tie­ne al mundo entero de ro­dillas. Y quizás las prime­ras vacunas aparecerán para 2021 y hay una lar­ga fila de países esperan­do, primero les tocará a los poderosos que han inverti­do grandes sumas millona­rias para que los laborato­rios hagan esas vacunas”, describió la oportunidad del país.

Puello, quien fue presi­dente del Comité Olímpico por espacio de 20 años, in­sistió en que la prisa es la peor consejera en los mo­mentos actuales y que la desescalada tiene que ve­nir de acuerdo a la mejoría que se experimente.

“Miremos hacia Italia, ya el primer ministro Giu­seppe Conte avergonzado tiene que volver atrás y ha­cer lo mismo que Francia, un toque de queda desde la 10 de la noche, cerra­ron las escuelas aun opo­niéndose la Ministra de la región de Campania; rei­tero… ¡Qué importa que los bares y los restauran­tes vuelvan a estar llenos, cuando ya tienen 8 mil 804 infectados por día. ¡Tienen cerradas 10 regio­nes de un total de 20!”, dijo Puello, quien entiende que primero hay que llevar­le salud a la población… y luego disfrute.

En toda Italia, desde el norte a Sicilia, se están in­crementando las zonas ro­jas para contener la difu­sión del virus.

Diez regiones italianas, de un total de veinte, co­rren el riesgo de tener que decretar el confinamiento si la curva epidémica sigue creciendo. La región de Campania decidió cerrar ayer escuelas y universi­dades, limitando las fiestas solo a los familiares, hasta el 30 de octubre, por el mo­mento.

Otras regiones se dispo­nen a hacer lo mismo, pa­ra disgusto de la ministra de Educación, Lucia Azzo­lina, que ha calificado co­mo «un hecho muy grave» el cierre escolar en Campa­nia.

SEPA MÁS

No aconseja acelerar proceso

Interrogante

“Cómo podrían ‘contro­lar’ a las personas en un estadio, mantener algo clave como el distancia­miento; aquí donde el deporte produce tantas emociones y en esos lu­gares la gente se toma sus traguitos de ron y otros de whisky”. Dr. J.J. Puello.

Italia

El jueves hubo 8.804 nuevos casos positivos, superando así, por se­gundo día consecutivo, el pico máximo de con­tagiados durante la pri­mera ola de la pandemia, el 21 de marzo, fecha en la que hubo 6.557 posi­tivos.

En el país

En la República Domi­nicana, el último reporte del Ministerio de Salud Pública da cuenta de un total de 120 mil 925 per­sonas contagiadas, con 97,575 recuperados; 21 mil 155 activos con la enfermedad.