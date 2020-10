Astros superan adversidad y se quedan cerca de Serie Mundial

AP

HOUSTON

Los Astros de Houston se recuperaron de las lesiones de algunas de sus estrellas y lidiaron con las repercusiones del escándalo por robo de señales para quedarse cerca de alcanzar la Serie Mundial por tercera ocasión en cuatro temporadas.

Ahora enfrentan un futuro incierto, debido a que Justin Verlander estará fuera la próxima temporada, y George Springer y otros titulares clave se convertirán en agentes libres.

Los Astros llegaron a estar 0-3 en la serie por el campeonato de la Liga Americana para después derrotar a los Rays de Tampa Bay en tres juegos seguidos y forzar un séptimo juego. Pero el exlanzador de los Astros Charlie Morton contuvo su poderosa ofensiva en la derrota del sábado por 4-2. Los Astros tuvieron que regresar a casa en lugar de acudir a su segunda Serie Mundial consecutiva.

“Es frustrante, pero estoy chicos pelearon”, admitió el mánager Dusty Bajer. “Pelearon hasta el final, este equipo tiene peleadores con perseverancia y fortaleza. Una cosa es cierta, estaremos de vuelta en esta posición el próximo año”.

Ese es un bonito sentimiento del entrenador de 71 años y quien fue contratado para recuperar la credibilidad del equipo tras el escándalo de robo de señales que le costó su empleo al mánager AJ Hinch y al gerente general Jeff Luhnow, además de que convirtió a los Astros en el equipo más odiado de las Grandes Ligas. Pero será una labor titánica para los Astros, que perdieron la Serie Mundial en 2019 contra Washington en siete juegos, permanecer entre los mejores de la liga ante toda la agitación que enfrentan en esta temporada baja.

Verlander, quien lanzó apenas un partido esta temporada, no estará con el equipo la próxima campaña mientras se recupera de una cirugía Tommy John y los jardineros titulares de los Astros podrían dejarlos, debido a que Michael Brantley y Josh Reddick se convertirán en agentes libres junto con Springer.

“Algunos chicos que amamos mucho y con los que hemos estado jugado desde hace mucho esperemos que regresen, pero si no lo hacen, los vamos a extrañar”, dijo el campocorto puertorriqueño

Para Springer, aún es muy pronto para pensar en su futuro tras la derrota.

“Realmente no he pensado en eso”, dijo el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2017. “Nuestra temporada acaba de terminar, estoy más enfocado en lo que está ocurriendo ahorita y cruzaré ese camino cuando llegue”.

A pesar de las dudas sobre qué sigue para los Astros, sienten orgullo en sus logros esta temporada y de haber estado tan cerca de otra Serie Mundial a pesar de las adversidades. Houston se quedó sin el as Gerrit Cole en la agencia libre antes de perder a Verlander, el ganador del Cy Young el año pasado, tras el primer juego.