López sorprende a Lomachenko y unifica títulos

AP

LAS VEGAS

Teófimo López dominó el comienzo del combate y llegó fuerte al final para imponerse el sábado por decisión unánime sobre Vasiliy Lomachenko, con lo que unificó los títulos de los ligeros.

El hondureño aprovechó un lento inicio del ucraniano para ir edificando una ventaja notable en puntos. Finalizó la contienda con un destacado desempeño en el duodécimo asalto, dejando a Lomachenko ensangrentado y abajo en las tarjetas de los jueces.

Nacido en Brooklyn, López peleó sin embargo en los Juegos Olímpicos de 2016 por Honduras, el país de sus padres, es campeón unificado de la categoría. Y logró algo que pocos consideraban que podría: Dominar al boxeador que quizá reúne las mayores virtudes técnicas en el boxeo.

López (16-0) añadió los tres títulos que tenía Lomachenko (15-2) al cinturón que había obtenido el año pasado. Es así el monarca induscutible de las 135 libras.

Los jueces le dieron el triunfo por 119-109, 117-111 y 116. 112, tras el combate realizado en el centro de conferencias del MGM Grand. The Associated Press dio en su anotación 117-111, también en favor de López.

El púgil de 23 años se mostró más rápido y fuerte que Lomachenko, de 32, quien obtuvo dos oros olímpicos como amateur y quien era considerado uno de los mejores boxeadores profesionales, libra por libra.

Sorpresivamente, López fue el mejor boxeador, y demostró que también hubiera podido poner fin al combate antes. Lomachenko terminó con una hemorragia arriba de un ojo en el duodécimo episodio.

“Tuve que cavar profundo, hombre”, dijo López. “Sabía que a él le iba a llevar mucho tiempo alcanzarme”.

Lomachenko, quien cayó sólo una vez en casi 400 contiendas como amateur y había sufrido únicamente un revés como profesional, piensa que su desempeño fue mejor que lo reflejado por los jueces.

“Definitivamente no estoy de acuerdo con las tarjetas”, recalcó.