Henley toma ventaja de 3 golpes en Shadow Creek

NORTH LAS VEGAS, Nevada, EE.UU.

Russell Henley, quien estaba cuatro golpes detrás al comenzar la jornada, hilvanó tres birdies en el comienzo de los últimos nueve hoyos del sábado, con lo cual llegará como líder a la última ronda de la CJ Cup en Shadow Creek.

Henley firmó una tarjeta de 67 golpes, cinco debajo del par y tomó una ventaja de tres impactos. Recibió bastante ayuda de los otros golfistas que formaban parte de su grupo.

Xander Shauffele, quien comenzó el sábado como líder del certamen con una delantera de tres golpes, incurrió en un par de bogeys y no capitalizó los hoyos de par cinco para una ronda de 74.

Tyrrell Hatton no se apuntó un solo birdie sino hasta el último hoyo, para un recorrido de 73 golpes. De los 25 primeros, Henley, Shauffele y Hatton fueron los únicos que consiguieron marcadores por debajo del par.

Los putts de Henley han sido ideales para los greens firmes, semejantes a una superficie de cristal, en Shadow Creek. Henley es líder después de 54 hoyos apenas por segunda vez en su carrera dentro de la PGA.

Se ubica en 201 impactos totales, 15 bajo par.

“Cualquiera puede alcanzarme”, advirtió sin embargo. “Uno puede caer muy rápido aquí. Los greens son grandiosos y manejables, pero hay que jugar bien para aprovecharlos. Hay que hacer todo bien. Tengo que mantener la cabeza abajo y concentrarme en una buena ronda”.

Henley no gana desde 2017, en el Abierto de Houston, cuando remontó una desventaja de cuatro golpes en la última ronda. Ahora tiene margen a favor en Shadow Creew y un putt encendido en una superficie que adora.

El latinoamericano mejor ubicado es el colombiano Sebastián Muñoz, con una tarjeta de 67 golpes y un acumulado de 208, ocho bajo par.