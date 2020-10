Licey anuncia primeros importados

Santo Domingo

El equipo Tigres del Licey anunció la contratación de sus primeros dos jugadores importados para la temporada 2020-2021, pautada para iniciar el 15 de noviembre con dedicatoria, In Memoriam, al expresidente del conjunto, don José Manuel Fernández.

Tienen en común que ambos son lanzadores, de nacionalidad puertorriqueña, jugaron el año pasado con el equipo y tienen el mismo apellido. Se trata del derecho Fernando Cruz y el zurdo Luis Cruz.

La información la ofreció la oficina de Operaciones de Béisbol, bajo la gerencia de Junior Noboa, quien valoró la adquisición de los lanzadores Cruz.

“Ambos lanzadores conocen la liga e hicieron un buen trabajo para nosotros la temporada pasada”, apreció Noboa.

Expresó que Fernando “viene a fortalecer más nuestro bullpen en la parte final de los juegos”, mientras que, “Luis nos dará versatilidad, ya que puede realizar ambos roles: abridor o relevista”.

Nativo de Bayamón, 30 años, 6’2”, 205 libras, el diestro Fernando Cruz ha jugado nueve temporadas en la liga invernal de su país con Santurce y disputado cuatro veces la Serie del Caribe. Actuó por tres años en las Menores hasta un nivel Triple A con Chicago Cubs; y en otras tres estaciones en New Jersey de la Liga Independiente.

Nacido en San Juan, Luis Cruz, 20 años, 5’9” y 205 libras, es un veterano de ligas invernales, con diez temporadas en su natal Puerto Rico con Caguas, así como en México y Dominicana. Disputó ocho campañas en las Menores, en las que alcanzó el nivel Triple A, más otras tres en ligas independientes.

Fernando Cruz reforzó al Licey en la Serie Final de la estación pasada contra los eventuales campeones Toros del Este y solventó una gran actuación. En cuatro partidos completó 5.2 entradas en los que aceptó apenas dos hits y cedió dos bases por bolas, para un WHIP de 0.80, no aceptó carrera limpia (EFE 0.00) y ponchó ocho.

El zurdo Luis Cruz se unió a los Tigres para la Final, luego de actuar con el Escogido en el Round Robin. En cinco partidos combinó 22.1 entradas de seis vueltas merecidas, para una efectividad de 2.41, permitió 19 hits y dio seis bases por bolas (WHIP 1.11) y doblegó 14 por la vía del ponche.

Tigres del Licey tiene previsto el inicio de su preparación el lunes 19 de octubre en Baseball City, en Boca Chica y anunció que de la misma estará al frente desde el inicio el manager venezolano Luis Sojo, así como el nuevo coach de pitcheo Jairo Cuevas.