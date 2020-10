LeBron James no quiere pensar en descanso por ahora

AP

Lake Buena Vista

LeBron James regresó a su suite tras el cuarto juego de las Finales de la NBA en las primeras horas de la ma­ñana del miércoles. A las 6:30 de la mañana estaba tuiteando imágenes para anunciarles a sus 47 millo­nes de seguidores que esta­ba bien despierto.

Cuando se acabe la tem­porada, el astro de los Lakers de Los Ángeles ten­drá suficiente tiempo para dormir.

Mientras tanto, tendrá que buscar hacer algo.

La serie final de la NBA estará en pausa hasta el viernes — la primera de dos en esta serie entre los Lakers y el Heat de Miami. Cuando comience el quin­to partido, los Lakers llega­rán con una ventaja de 3-1, a un paso de su 17ma coro­na.

“Para mí, en este punto de la campaña, no me im­porta el descanso. No me importa el sueño. No me importa descansar porque podré descansar en una se­mana, como máximo”, dijo James.

Quizás antes. Los equi­pos de James — dos en Miami, uno en Cleveland — tienen una marca de 3-0 en partidos en finales cuan­do están a una victoria del campeonato. En total, sus equipos tienen una marca de 38-10 en partidos en los que pueden dar el golpe de­finitivo.

“A los muchachos les en­canta la competencia y les encanta el reto” dijo el en­trenador de Miami Erik Spoelstra.