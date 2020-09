Polonia: “Los árbitros del país son muy prepotentes”

Héctor J. Cruz

Santo Domingo, RD

Luis Polonia tiene 9 años retirado de la pelota invernal dominicana, pero se mantiene activo como coach. La próxima temporada, posiblemente en medio del Covid-19, está supuesta a iniciar el 15 noviembre y Polonia ha sido designado como asesor especial del manager de las Aguilas, Felix Fermín, y su gerente general Angel Ovalles.

Pero Polonia tiene una queja bien potente contra el arbitraje dominicano.

“Son muy prepotentes, la experiencia más reciente la tuvimos el año pasado con algunos chamaquitos nuevos pues desde antes de empezar un juego ya sabíamos lo que venia”, recordó Polonia, hablando en el programa La Semana Deportiva de este pasado domingo (CDN Deportesy Dominican View).

“Nosotros no somos locos, había un árbitro que apodaban Riebackof (Siméón Vásquez), que era el más prepotente de todos. No entiendo por qué esa conducta, por suerte la liga dominicana ha estado saliendo de algunos viejos, pero los nuevos son muy agresivos”, manifestó.

“No permiten que nadie proteste y expulsan jugadores por cualquier cosa”, expresa Polonia, quien jugó en la liga dominicana por 27 años.

Líder histórico

Luis, nativo de Santiago, es dueño de la marca de hits en la Lidom con 927, dejando atrás los 877 que mantuvo durante mucho tiempo su compañero de equipo y manager Miguel Diloné.Fue parte de 12coronas nacionales con las Aguilas, además de otras 5 en Series del Caribe.

“En Grandes Ligas, por ejemplo, también los árbitros tienen problemas, como la preferencia en el trato a lanzadores y bateadores que dominan el beisbol. A los pitchers buenos, esos árbitros les cantan todo, y con los bateadores de más calidad los cuidan mucho”, señala.

“Para ellos cantarles un strike debe ser por el mismo medio” narra Polonia, quien estuvo por 12 años en liga mayor.

Dice recordar una sola vez de haber sido expulsado de un juego en Grandes Ligas.

“Por lo regular, yo no tenia problemas allá. Yo usaba muchas cadenas, y con frecuencia los árbitros me pedían guardarla en el uniforme, no usarla por fuera. También me llamaron la atención una en época en que yo usaba aretes”.

“Pero ese no es el caso de la liga dominicana. Estoy de acuerdo en que hay que dar oportunidades a los jóvenes, pero deben enseñarles a no ser tan prepotentes en su trabajo. Con frecuencia, el torneo pasado, nosotros debíamos advertir a nuestros jugadores sobre fulano de tal, que trabajaría ese día. Les decíamos que tuvieran paciencia porque sabíamos el tipo de personas que íbamos a enfrentar”,dijo Polonia, ahora con 56 años de edad.

“En Grandes Ligas, es común que las superestrellas son protegidas porque BÉISBOLse ganan su espacio. Aquí lo que impera es la prepotencia”, resalta Polonia. El próximo mes de enero, Luis experimentará como manager en una liga independiente que se estrenará en Puerto Rico.

“Será una liga de desarrollo, para mostrar a jugadores que han perdido su empleo y quieren retornar al beisbol organizado”.

Lío con Canseco y robo

En la entrevista, Polonia narra un problema que tuvo con el cubano José Canseco cuando eran compañeros en los Atléticos de Oakland a finales de los años 80 (Polonia fue firmado por Juan Marichal en 1984 y pasó varios años en liga menor con Canseco y otros famosos).

“Sucedió que Canseco quiso hacerme un daño. Yo por lo regular compraba 6 boletas para mi gente, y un día el encargado me estaba dando un recibo por 16 tickets, que luego serían descontados de mi quincena. Le dije que yo siempre compraba seis, pero ahí estaba Canseco mirándonos, burlándose de mi porque él había sido el autor del hecho” narra Polonia.

“Cuando le pedí explicación lo tomó a chiste, me incomodé y él me dijo algo fuera de lugar de mi esposa Marta”, relata.

“Busqué un bate y le caí atrás, en el club house, él corriendo alrededor de los muebles y yo atrás suyo en un tremendo lío. Finalmente, la cosa se quedó ahí, luego el manager Tony LaRussa nos reunió en frente de todo el equipo. Recuerdo que Reggie Jackson dijo: el pollito detrás del gallo”.

Sin embargo, al día siguiente el problema regresó.

Cuando Polonia vio a Canseco se metió la mano por la camisa, el cubano creía que sacaría un cuchillo y corrió hacia la oficina del manager.

Todos rieron pues tal cosa no estaba sucediendo. “Luego seguimos siendo amigos”, dijo Luis.

Otra anécdota relevante: hace 5años unos ladrones penetraron a su hogar en Santiago robando joyas, ropas, trofeos, etc.

En ese robo incluyeron sus dos anillos de campeón de serie mundial, uno con Atlanta en 1995, otro con los Yanquis en 2000.

“Este último anillo era especial pues fue la serie del subway entre Yanquis y Mets, que nunca se había dado”

Piensa que si un anillo de esos se pone a la venta ahora costaría entre 30 y 40 mil dólares.

En Grandes Ligas Polonia jugó en 1987-2000, para Yanquis, Angelinos, Oakland , Atlanta, Detroit y Baltimore.

Tuvo promedio de bateo de .293, pegó 36 jonrones, 321 robos de bases. Su OPS fue de .726 y estuvo en cuatro series mundiales.

SEPA MÁS

En el Clásico de Otoño

1988.

Polonia asistió a una serie mundial por vez primera ese año, cuando los Atleticos de Oakland perdieron de los Dodgers de Los Angeles. En la ofensiva tuvo 1 hit en 9 turnos.

1995.

La segunda ocasión en que “La Hormiga Atómica estuvo presente en una serie mundial fue siete años después perteneciendo a los Bravos de Atlanta con Bobby Cox de manager. Le ganaron a los Indios de Cleveland.

1996.

En su tercera mundial, un año después, Polonia participó con Atlanta ante los Yanquis de Nueva York, la cual se tradujo en una derrota. Y también estuvo presente en el 2000, cuando los Yanquis vencieron a los Mets.

Un par de anillos.

Polonia fue campeón de la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta en 1995 y los Yankees en el 2000. También jugó con los Angelinos de los Angeles, Orioles de Baltimore y Tigres de Detroit, terminando con un excelente promedio de .293.