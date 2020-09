Embarazo de Beatriz Pirón le impedirá asistir a los JJOO

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

La pandemia del corona­virus se ha llevado sueños, ilusiones, planes y proyec­tos y hasta ha acabado con la vida de seres apreciados y queridos. Beatriz Pirón es una de las atletas de mayor jerar­quía del deporte domini­cano y de las pesas.

Pirón, ganadora de me­dalla de oro de la catego­ría de los 49 kilogramos femeninos del torneo de levantamiento de pesas de los Juegos Panameri­canos de Lima 2019, tenía un sueño, una meta: asis­tir a los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 que debie­ron celebrarse en julio pa­sado, pero el surgimiento del Covid-19 hizo poster­gar esa cita deportiva para el próximo año.

Para Pirón, quien tam­bién terminó como figura destellante de su categoría en los Juegos de Barran­quilla 2018, “todo se fue a pique” con la postergación de los Juegos de Tokío 2020.

Venía cumpliendo un riguroso programa de en­trenamientos pretendien­do una medalla en la más exigente cita deportiva.

Gran sorpresa

En estos meses de pan­demia y paralización de las actividades, Pirón ha salido con un embara­zo, lo que pone un stop a sus pretensiones de asis­tir a los venideros Juegos Olímpicos.

“Estoy embarazada. Ha sido una sorpresa”, afir­ma la laureada atleta de levantamiento de pesas, madre de dos niños a sus 25 años. Este será el tercer vástago que tendrá Pirón.

La primera hija lleva por nombre Yamilka Eli­zabeth, de diez años y el segundo se llama Berlyn Elián, de seis.

Al conocer de su em­barazo, Pirón debió inte­rrumpir sus actividades rutinarias para mantener cierta forma para cuando regresara al entrenamien­to intensivo.

Ya lleva dos meses de embarazo, lo que descarta que pueda estar hábil pa­ra los Juegos Olímpicos de Tokío 2021. Tras conocer de su embarazo tuvo que parar sus actividades físicas, se ha dedicado a quehaceres en su hogar y ha tenido tiempo para dedicarlo a sus hijos.

El sueño de Pirón de asis­tir a esos juegos queda pos­tergado y ella dice lamentar la situación.

“Si Dios lo quiso así, lo acep­to”, dice resignada la atleta.

Reacción

La Federación Dominicana de Levantamiento de Pe­sas, también ha sentido pe­na por la situación de em­barazo de Pirón, pues tenía cifradas esperanzas en que “ella podría realizar un buen trabajo en Tokío”.

Su evento más reciente fue a principio de este año cuando asistió al Mundial celebrado en Tailandia don­de se posicionó en la sexta posición.

“A lo primero me sen­tí un poco mal porque todo el mundo esperaba fuera a esas olimpiadas”, precisa la más dominante atleta de su categoría en el país. Sin embargo, ella no pierde la esperanzas de asistir a otra olimpíada que no sea la de Tokio.

“Tengo una meta que cumplir, apenas tengo 25 años.

Mí meta no muere ahí”, expresa la nativa de San Pe­dro de Macorís.

Pirón dice sentirse feliz y contenta “porque un bebé es una bendición de Dios”.

Lleva cinco años de unión con Juan de Jesús Pe­ña, pero no han tenido hijo.

Pero no todo ha sido pe­na por no poder asistir a los Juegos Olímpicos de Tokío y es que el pasado mes de julio Pirón recibió una vi­vienda entregada por el Go­bierno.

“En esta cuarentena re­cibí mí casa. Era un anhelo que tenía”, porque es madre de dos niños y espera un tercero, aunque a la vivien­da “aún les faltan detalles” como ponerles protectores a las puertas y persianas y amueblarla.

Pirón reside en el kiló­metros 3 de la carretera Me­lla, en San Pedro de Macorís y la vivienda que le fue en­tregada por el Ministerio de Deportes y el Instituto Na­cional de la Vivienda está si­tuada en el residencial Villa España de esa misma carre­tera.

Pirón pertenece a una fa­milia de tradición en el de­porte de las pesas.

Es sobrina de Guillermi­na Candelario, una ex atleta que tuvo una carrera brillan­te en este deporte, sus her­manos Jhon y Ana son dos atletas activos del equipo nacional de esa disciplina.

También es prima de Crismery Santana, quien es otra laureada levantadora de pesas.

DETALLES

Apuntes Gran influencia.

Guilermina Candelario la tomó de la mano y la llevó al complejo de San Pedro de Macorís para que siguiera sus pasos en el deporte de las barras y los discos de hierro.

Su vecina.

La hoy inmortal del De­pote Dominicana reside en una humilde vivien­da justo al frente de la Pirón en San Pedro de Macorís.