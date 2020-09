Teoscar Hernández da HR y conduce triunfo de Azulejos, Encarnación también la saca

AP

TORONTO 6, BOSTON 2

Este jueves por la noche en Fenway Park, fue el turno de Teoscar Hernández una vez más, cuando la estrella fugaz de los Azulejos lanzó su decimotercer jonrón de la temporada, un jonrón de tres carreras en la décima entrada, para llevar a Toronto a una victoria 6-2 sobre los Medias Rojas. Hernández ahora está empatado a cinco bandas por el liderazgo de la MLB en jonrones.

La ofensiva de Toronto tuvo un comienzo lento, no consiguiendo un hit del abridor de Boston Martín Pérez hasta el séptimo. Después de que los Azulejos enviaran el juego a los extras, Hernández y Lourdes Gurriel Jr. se metieron cada uno profundo en el décimo.

Los Blue Jays empataron en el segundo lugar en el Este de la Liga Americana con los Yankees, contra quienes pronto jugarán 10 veces en un tramo de 19 días. Los dos mejores equipos de cada división pasan automáticamente a la postemporada ampliada de 16 equipos, junto con dos comodines de cada liga.

Por los Azulejos, Teoscar Hernández de 4-2, con tres empujadas y dos anotadas, Vladimir Guerrero jr. de 4-0, Jonathan Villar de 4-0 y Santiago Espinal de 2-0.

Por los Medias Rojas, Rafael Devers de 4-1, con una anotada.

MEDIAS BLANCAS 11, REALES 6

Nadie dijo que la llegada de los Medias Blancas a la postemporada sería fácil.

Solo mire su victoria 11-6 sobre los Reales el jueves en Kauffman Stadium como un ejemplo.

Luis Robert terminó ese levantamiento en la séptima entrada con su undécimo jonrón, una explosión de 458 pies y tres carreras de Jake Newberry que dejó el bate a 113 mph. Robert ahora tiene seis jonrones con una velocidad de salida de 110 mph o más, que es la mayor cantidad en MLB, según Statcast.

Edwin Encarnación y Tim Anderson también fueron profundo, poniendo fin a la sequía sin jonrones de los White Sox en dos juegos.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Edwin Encarnación de 4-1, una remolcada y dos anotadas y Eloy Jiménez, de 5-1 y pisó la goma una vez.

Por los Reales, Maikel Franco de 4-1, un doblete, con una anotada.

METS 9, YANKEES 7

NEW YORK.- Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras para abrir la décima entrada y y así ayudar a los Mets de New York a remontar y vencer 9-7 a los Yankees de New York en el último juego de la Serie del Subway de la temporada.

J.D. Davis obligó a extra innings al conectar jonrón en pitcheo del cerrador cubano de los Yankees, Aroldis Chapman, sólo un lanzamiento después de que el corredor emergente Billy Hamilton fue retirado en un intento de robo en segunda base.

Luego, Alonso encontró el segundo pitcheo que le ofreció el dominicano Albert Abreu (0-1) y envió la pelota a los asientos del jardín izquierdo. Nunca antes, Alonso había conectado un cuadrangular que significara el final de un encuentro.

Alonso levantó los brazos y miró al dugout, de donde salieron los Mets para celebrar el triunfo en una tarde en la que rindieron homenaje al legendario pitcher Tom Seaver, cuyo fallecimiento fue anunciado el miércoles.

Por Yankees, no hubo dominicanos.

Por Mets, el dominicano Amed Rosario se fue de 4-3 con una anotada y tres impulsadas.

ANGELINOS 2, PADRES 0

ANAHEIM, California.- Andrew Heaney permitió sólo tres imparables en siete entradas y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron a San Diego por 2-0 este jueves para estropear el debut de Mike Clevinger con los Padres.

Clevinger acaparó la atención después de que fue adquirido mediante un acuerdo que involucró a varios jugadores con Cleveland el lunes, antes del límite para realizar canjes. Pero fue Heany (3-2) quien terminó lanzando una joyita.

El derecho ponchó a seis y entregó dos bases por bolas en su labor de 117 lanzamientos, el máximo de su carrera

Mike Mayers y el dominicano Félix Peña cubrieron una entrada por cabeza sin anotación para la segunda blanqueada conseguida por los Padres en la campaña. San Diego había ganado 12 de sus últimos 15 juegos y llegó al compromiso como líder de carreras anotadas en Grandes Ligas.

Fue el segundo salvamento en la carrera de Peña y el primero desde el 2016.

Clevinger (1-2) no tuvo una salida brillante ante los Angelinos, que lo eligieron en el 2011, tres años antes de cederlo en canje a los Indios.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-1, Manny Machado de 4-0 y Jorge Mateo 2-0.

ASTROS 8, RANGERS 4

HOUSTON.- Aledmys Díaz disparó un jonrón de tres carreras y Michael Brantley añadió tres impulsadas, para conducir este jueves a Zack Greinke y a los Astros de Houston a una victoria de 8-4 sobre los Rangers de Texas.

Greinke (3-0) recetó nueve ponches, su mayor cifra en la temporada, a lo largo de seis innings, en los que permitió tres carreras y seis imparables.

El lanzador de 36 años lidera las Grandes Ligas con el mayor número de aperturas de por vida entre los lanzadores activos, 455. Ha rebasado a su compañero de equipo, Justin Verlander, quien acumula 454.

El abridor Lance Lynn (4-2) no había permitido más de tres carreras limpias en un solo encuentro de esta campaña. Sin embargo, aceptó cuatro anotaciones en el primer acto, con un sencillo productor de Brantley y el jonrón del cubano Díaz.

Por los Rangers, los dominicanos Leody Taveras de 4-0, Ronald Guzmán de 3-0.

FILIS 6, NACIONALES 5

FILADELFIA.- Alec Bohm conectó un elevado de sacrificio en la parte baja de la décima entrada y los Filis de Filadelfia superaron este jueves 6-5 a los Nacionales de Washington, para completar la barrida en la serie de cuatro juegos.

Los Filis han ganado nueve de 10 compromisos para colocarse tres juegos encima de la marca de .500.

La victoria fue para Blake Parker (3-0), quien salió de un atolladero con la casa llena en el décimo episodio.

Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 3-2 con una empujada, Robles de 4-1 con una anotada.

Por los Filis, el dominicano Segura de 4-0.

CACHORROS 6, PIRATAS 2

PITTSBURGH.- Bryan Reynolds disparó un jonrón de tres carreras a su regreso de un permiso en el que se estrenó como papá, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron este jueves 6-2 a los Cachorros de Chicago.

Reynolds, que junto a su esposa Blair recibió el lunes a su hijo Reese, envió el lanzamiento de Alec Mills (3-3) a las gradas del jardín derecho en la tercera entrada para su segundo vuelacercas de la campaña. Ayudó así a que Pittsburgh cortara una racha de cuatro reveses.

Por los Piratas, los dominicano Erik González de 4-1, una impulsada, y Gregory Polanco de 4-2, una anotada.