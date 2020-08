Bolt en dura carrera para escapar al COVID-19

AP

NUEVA YORK

Usain Bolt reveló en sus redes sociales que está a la espera del resultado de una prueba de coronavirus y que guarda cuarentena como precuación. El retirado velocista de 34 años, que completó el doblete de los 100 y 200 metros en los tres Juegos Olímpicos previos, difundió el lunes un video en su cuenta de Instagram para explicar la situación. “Buenos días a todos. Me acabo de despertar y, al igual que todos, al mirar las redes sociales, dicen que se confirmó que tengo COVID-19”, dijo el astro jamaiquino. “Me sometí a una prueba, porque tengo que trabajar. Trato de ser responsable, así que me quedaré en casa, por mis amigos”. Bolt añadió que es asintomático. “Hay que cuidarse, estaré en cuarentena y me lo tomaré suave”, dijo. Bolt fijó los récords mundiales de los 100 y 200 metros en el mundial de atletismo de Berlín en 2009. Se retiró tras el campeonato mundial de 2017.