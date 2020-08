Canelo Álvarez es desafiado por un compatriota

Pasan los días y no hay novedades respecto al retador necesario para poder cumplir con el mayor deseo de Golden Boy Promotions y DAZN: dar lugar al regreso de Saúl El Canelo Álvarez en septiembre. Muchos peleadores de renombre han rechazado la propuesta por considerar pobres las condiciones ofrecidas. Sin embargo, apareció en el mapa una opción inesperada, e inexplorada hasta el momento, después que levantara su mano el mexicano Gilberto Ramírez, excampeón mundial súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo, quien en su última pelea, en abril del año pasado, hizo su debut en la división de los semipesados con victoria en el cuarto round ante Tommy Karpency. Canelo Álvarez también viene de presentarse en esa misma división, derrotando a Sergey Kovalev y adjudicándose el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Pero el problema principal para que se cumplan los deseos de Ramírez es que más de una vez ha declarado que ya no quiere enfrentarse a peleadores mexicanos. "Todos los fanáticos quieren ver una pelea con Canelo. Es un peleador que ha tenido una buena carrera, ha tenido buenos combates. Creo que sería bueno para mí enfrentar a Canelo. Hasta podría ser en el Estadio Azteca. Me veo ganando esa pelea, ya que tengo el alcance, la altura, también soy más joven y tengo hambre de éxito", dijo Ramírez, quien renunció a su título súpermediano de la OMB después de realizar cinco defensar exitosas y decidir subir de categoría.