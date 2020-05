Número 22, Cesarín Gerónimo (1 de 3)

Héctor J. Cruz

Ganar 4 Guantes de Oro seguidos como el mejor jardinero central de la Liga Nacional no es común. Tampoco lo es asistir a tres series mundiales en un período de 5 años y obtener dos anillos de campeón. Añado, además, que al finalizar su carrera posteriormente ha sido honrado con la inmortalidad deportiva en los Rojos de Cincinnati y el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Estos logros corresponden a César Gerónimo, más conocido como Cesarín Gerónimo por la gran afición del béisbol. Gerónimo fue el dominicano número 22 en debutar en Grandes Ligas y lo hizo para los Astros de Houston el 16 de abril de 1969 a los 21 años. Jugó en Houston 3 años, pero muy breve tiempo, luego sería cambiado a Cincinnati y allí tendría su excelente carrera. El había sido firmado originalmente por los Yanquis de Nueva York en febrero de 1967, pero Houston lo reclutó vía regla 5 en diciembre de 1968. Los Yanquis intentaron convertirlo en lanzador debido a su potente brazo, proyecto que fue desechado. Gerónimo nació en El Seibo, en la parte Este del país, el 11 de marzo de 1948 (tiene 72 años). Su desplazamiento en el jardín central era inigualable e igualmente la potencia de su brazo y por ello se hizo famoso en los años 70. Fue parte de la Maquinaria Roja de Sparky Anderson, junto a Pedro Borbón. Era el jardinero central, en el left tuvo a Pete Rose y luego George Foster y en el bosque derecho a Ken Griffey (padre). Jugó 9 años corridos para los Rojos, que se coronaron campeones en 1975 vs. Boston y 1976 ante los Yanquis. Luego jugaría tres años con los Reales de Kansas City y también tuvo una larga y buena carrera con los Tigres del Licey. Los 4 guantes de Oro los ganó en forma seguida entre 1974 y 1977. En 1969, cuando debutó con Houston, jugó muy poco pues solo agotó 8 turnos con dos hits. Al año siguiente consumió 37 turnos y en 1971 tuvo 82 turnos con 8 hits. Como no le daban juego, Houston lo remitió a Cincinnati el 29 de noviembre de ese año junto a Joe Morgan, segunda base. Una nota adicional de Gerónimo, en sus principios, es que jugaba béisbol como pasa tiempo,y que estudiaba para cura en el seminario de Santo Domingo.

DE INTERES: Felicitaciones para Nelson Cruz, quien se ha pasado muchos años haciendo obras de caridad por todas partes, en especial en su provincia Montecristi.. La cadena ESPN lo incluye en un grupo especial de atletas nominados para el Premio Humanitario.. Bien hecho….Pedro Severino estuvo ayer en el canal de TV del Licey, y dijo, naturalmente, que jugará con los azules el próximo invierno. Todo dependerá, digo yo, de cuánto accione con Baltimore, si es que hay temporada de Grandes Ligas este año, aunque sea medio calendario. Severino está plantado para receptor regular, y luego de él aparecen otros dos cátchers., Chance Sisco, quien apareció en 59 partidos el año pasado (167 turnos), y Austin Wynns, en 28 juegos y solo 70 turnos. Severino , nativo de Bonao, tuvo 96 juegos y 305 turnos.-.-..Nada nuevo hay sobre la MLB y la discusión que sostiene el sindicato de peloteros. En Dominicana estamos igual que Estados Unidos en algunas cosas..Aqui tenemos una lucha contra el Covid19, pero hay un lío porque el 5 de julio tenemos elecciones presidenciales y congresuales. Allá, están camino de 100 mil fallecidos y pasaron de 1.5 millones de afectados, pero el tema político está presente porque están las mismas elecciones de aquí en noviembre…. También tenemos el asunto de un pacto colectivo entre la Federación y la Lidom, mientras allá discuten MlB y el sindicato la forma en que podrían jugar este año…..¿Por qué tantas coincidencias?.... La MLB tiene otro lío grande pues parece que este año no habrá liga menor y eso significa dejar sin empleos a 8 mil peloteros, de los cuales 2 mil son dominicanos. Es una gran cantidad, con efectos negativos económicos desastrosos…Está también el problema de que los equipos no quieren jugar sin público pues eso le restaría el 40% de sus ingresos….Tampoco en las menores quieren hacerlo… Dice un reporte que Alex Cora podría estar en la mira de Boston para un retorno el próximo año, pero eso guarda relación con lo que suceda este año..Cora está suspendido por un año..¿Y si no juega en 2020., la sanción sería válida para el 2021?.... Horace Grant, ex miembro de Chicago Bulls por 6 años y compañero de Michael Jordan,criticó duro el documental sobre esta figura. Dice que está lleno de mentiras y que lo acomodaron para resaltar al “tirano abusador” que fue Jordan…¿Y cuál fue su experiencia?. “Conmigo no tuvo problemas pues siempre lo enfrenté”, dijo Grant….Este domingo, en La Semana Deportiva, compartiremos largamente con el doctor José Joaquin Puello sobre el coronavirus y el deporte, local e internacional. Puello fue presidente de ODECABE 15 años y presidente del COD 21 años..También tendremos al colega Franklyn Núñez, hablando de su mala experiencia como infectado por el virus…. El próximo año escolar abrirá el 24 de agosto en Dominicana..¿Y qué pasará con el actual? ¿Le pondrán buena nota a todos o lo anularán?....Es mucha la gente local que sale a la calle sin mascarillas.. Tremendo riesgo porque en cualquier momento puede ser infectado..¿No hay sanciones? Las autoridades deberían enfrentar públicamente eso y anunciar si hay penas o no..Si hay multas o hay cárcel…