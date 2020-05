Jordan: “podríamos haber ganado siete”

AFP

Nueva York

Michael Jordan cree que la dinastía de los Chicago Bulls en la década de los noventa de la NBA se ha­bría mantenido unida por lo menos una temporada más si los responsables del equipo hubieran apo­yado al entrenador Phil Jackson.

En el último capítulo del exitoso documental “The Last Dance” (El Úl­timo Baile), el legendario exjugador dijo que habría firmado un contrato de un año si la franquicia hu­biera mantenido a las pie­zas claves, incluyendo a Dennis Rodman, Scottie Pi­ppen y Jackson.

“Si le preguntaras a to­dos los tipos que ganaron en 1998: ‘te daremos un contrato de un año para probar un séptimo’ (título), ¿crees que habrían firma­do? Sí, habrían firmado”, dijo Jordan. “¿Habría firma­do yo por un año? Sí, habría firmado por un año”.

“¿Lo habría hecho Phil? Sí. Con Pip (Pippen) ha­brías tenido que hacer al­go convincente. Pero si Phil iba a estar ahí, si Dennis iba a estar ahí, si MJ (Michael Jordan) iba a estar ahí, para ganar nuestro séptimo, Pip no se iba a perder eso”, afir­mó el mítico número 23.

Sin embargo, la salida de Jackson precipitó la retira­da de Jordan, quien luego tendría una última etapa en la NBA con los Washington Wizards, mientras Pippen fue traspasado y a Rodman se le liberó de su contrato.

Tras seis campeonatos en ocho años, comenzaba el proceso de reconstrucción de los Bulls, que nunca han regresado a las finales y so­lo han jugado la final de la Conferencia Este una vez.

El décimo y último ca­pítulo de “The Last Dance” concluye con Jordan admi­tiendo que no siente ningu­na gratificación por haberse retirado mientras estaba en la cima.

“Es enloquecedor, por­que sentí que podíamos haber ganado siete”, dijo. “Realmente lo creo. Puede que no lo hubiéramos he­cho, pero no poder inten­tarlo es algo que no puedo aceptar”.

OFERTA

Fallido intento.

En el último momento, el dueño de los Bulls, Je­rry Reinsdorf, dijo que le ofreció a Jackson seguir en su puesto.

Respuesta.

Le dije ‘Bueno, creo que debería tomarme un descanso. No creo que sea justo para Jerry (Krause) y sé que sería difícil para él aceptarlo”, dijo Jackson.