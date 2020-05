Ismael Sánchez está alejado de montañas

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

El Covid-19 al menos dejó que Ismael Sánchez lograra este año su cuarto trofeo como campeón de la Vuelta Ciclista Independencia, empero ha frustrado sus habituales entrenamientos hacia las montañas de Jarabacoa y Constanza y posterior calendario de competencias.

Ismael, conocido como el rey de las montañas en el ciclismo dominicano, registra en la actualidad, el peor espacio en que no ha podido entrenar en las alturas, las que conoce tan bien, que han propiciado que desde el 2012 haya conquistado cuatro veces uno de los más trascendentes eventos ciclísticos de América Latina.

“Por lo regular escaló tres y cuatro veces por semanas hacia Jarabacoa y Constanza, esto forma parte principal en mis entrenamientos, pero lamentablemente desde pocos días después de concluida la vuelta Ciclística no lo he podido materializar, pues me he recluido en mi hogar junto a mi esposa e hijos”, señala Ismael al Listín Diario, desde su hogar en la provincia de la Vega, uno de los principales focos de azote del coronavirus, con hasta el último boletín 785 positivos y 23 fallecidos.

A seguidas expresa “que recuerde desde hace unos 10 años no había permanecido tanto tiempo sin subir y en la actualidad solo hago un poco de entrenamientos físicos en mi propia casa para mantener las cualidades”, señala el espigado escalador, quien el pasado primero de marzo levantó su cuarto trofeo como monarca en la Vuelta Ciclista, tras acumular un tiempo de 23 horas, 32 minutos y 34 segundos con lo cual superó por 7:11 minutos a Clever Martínez, de Asodoci y a Colin Patterson, de Estados Unidos.

Incluso, para la época en que el Covid 19 provocó con su azote el cese de casi todo tipo de actividades se encontraba en inmejorables facultades, pues el ciclismo dominicano figuraba en medio de la celebración de sus competencias dentro del programa deportivo de los Juegos Militares.

Se habían desarrollado dos pruebas ya, la contrarelog y un circuito en Santiago, en el que conquistó la presea de plata, representando a su institución, el Ejército Dominicano, siendo superado solo por Carlos Hernández, de la Fuerza Aérea. Las pruebas en la pista de los importantes juegos era el próximo paso, pero de manera rápida tenía compromisos con el campeonato de Mountain Bike y la Vuelta al Lago, un histórico certamen que cada año se efectúa en Maimón y que consiste en darle varias veces la vuelta a la presa de Hatillo, un certamen difícil en que Ismael ha conquistado en unas cinco ocasiones.

Fortalecer hombros, brazos y piernas representan las prioridades en sus ejercicios diarios en el hogar. “Tengo varias pesas en la casa y cada tarde dispongo de unas dos horas para mantenerme en forma”, señala el miembro del equipo Aero Ciclyng Team.

Ismael comparte su labor de ciclista activo con el de entrenador, de jóvenes talentos para el ciclismo de ruta y el mountain bike, uno de sus alumnos ya quedó tercero en una de las pruebas en la pasada Vuelta.

Asimismo, ya dirige un equipo que compite en la categoría master en la Liga Master de Ciclismo del Distrito Nacional, el cual cuenta con una buena cantidad de participantes.

Soporte Diputados

Tras ganar por cuarta vez la Vuelta Independencia, Ismael fue reconocido por la Cámara de Diputados, con su presidente Radhamés Camacho a la vanguardia y durante el acto y homenaje la entidad le prometió una ayuda económica, la cual casi tres meses después aún no ha llegado. Es algo que el ciclista observaría con mucho agrado recibir, más en estos tiempos difíciles del coronavirus.

ESCALADOR

Único con cuatro trofeos.

Ismael se convirtió el primero de mayo en el único pedalista en lograr cuatro coronas en la Vuelta Ciclista, pues unió el trofeo de este año al del 2012, 2016 y 2017. Unos cinco pedalistas cuentan con dos cetros.

Entre montañas.

Para Ismael una buena parte de sus entrenamientos son entre montañas, pues a la mencionadas también sube con frecuencia al Santo Cerro y otras escaladas en lugares como Manabao entre otros, aunque tambien lo balancea con la superficie plana, pues dependerá para cual carrera debe prepararse.