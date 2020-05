Un desayuno fue clave en el retorno de Jordan

AP

Chicago

BJ Armstrong podría ha­ber jugado un papel en los Chicago Bulls obteniendo sus títulos de 1996, 1997 y 1998, a pesar de que no estaba en esos equipos.

Armstrong fue la per­sona que, en una charla de desayuno sobre pan­queques en Chicago, ins­tó a Michael Jordan a pa­sar por las instalaciones de práctica de los Bulls una mañana tarde en la tem­porada 1994-95 para ir a ver a sus viejos compa­ñeros de equipo. En poco tiempo, Jordan terminó su retiro; los Bulls ganaron tres títulos más en el se­gundo período de Jordan con la franquicia.

El primer retiro de Jor­dan en 1993, el asesinato de su padre James, su pe­ríodo en las ligas menores de béisbol y, después de un suave empujón de Arms­trong, que no se atribuye el regreso de Jordan, su re­greso estuvo entre los te­mas en las últimas entregas de ESPN y El documental de Netflix “The Last Dan­ce”, una serie de 10 partes que mostró los episodios siete y ocho el domingo por la noche.

“Nunca he pensado en ello, para ser honesto”, di­jo a The Associated Press Armstrong, el antiguo guardia de la NBA y tres ve­ces campeón de la NBA con los Bulls, que ahora es un agente deportivo con sede en California. “Solo quería ser un buen amigo y vi algo en él. Cuando ves a alguien que realmente ama algo ... lo ama. No le gustó. Le en­cantó.