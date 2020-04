La historia del bate con corcho que Polonia le regaló a David Ortiz en una Serie del Caribe

Santo Domingo, RD

Las entrevistas en vivo por Instagram se han vuelto tendencia entre beisbolistas en tiempos de cuarentena. En este caso le tocó a David Ortiz, exjugador de las Grandes Ligas y de los Medias Rojas de Boston, quien reveló entre amplias risas que durante una Serie del Caribe le prestaron un bate con corcho.

Mientras conversaba con el periodista Yancen Pujols, el “Big Papi” contó que durante su participación con las Águilas Cibaeñas en una Serie del Caribe, el también exjugador de las grandes Ligas, Luis Polonia, le paso “un corcho” para batear.

“Yo fui a una serie del Caribe con las Águilas una vez en Puerto Rico y a mí se me rompió el bate y me tiraron uno y me dijeron ‘vete a batear’ y cuando yo fui que bateo di esta línea y cuando vuelvo al dugout me dicen eso fue uno de ellos "niños" que tenemos aquí, me puse así mira (haciendo gestos de que le temblaron las manos)”, narró Ortiz entre risas al ser cuestionado sobre si tenía alguna anécdota con Luis Polonia

El expelotero de los Medias Rojas de Boston habló durante casi dos horas con el periodista deportivo donde contó anécdotas, dio su parecer sobra la situación actual del Covid-19 y aconsejó a jóvenes promesas del béisbol que van subiendo.

Ortiz conectó 541 jonrones durante 20 campañas en las Ligas Mayores y es un serio candidato al Salón de la Fama.

En la conversación Ortiz dijo que los Medias Rojas trabajan en la extensión de contrato a Rafael Devers, el joven tercera base del equipo.

El "Big Papi" dijo que en una ocasión le preguntó a Derek Jeter, ahora gerente de Los Marlins, cuál jugador de Boston le llamaba la atención. La respuesta llegó sin titubeos: Rafael Devers.

Cuando Ortiz le preguntó la razón el eterno capitán de los Yankees de Nueva York dijo que Devers siempre va al plato en "modo ataque".