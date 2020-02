Towns figura en el radar de los Celtics

NBC SPorts

Los Boston Celtics están en el centro de los rumores comerciales de la NBA con la fecha límite del 6 de febrero que se acerca rápidamente.

Según los informes, un nombre en particular sobre el que han preguntado es el centro de los Houston Rockets Clint Capela. Con el tamaño como una preocupación para el avance de los C, Capela es una opción intrigante con su capacidad de rebote de élite y su destreza en la puntuación baja.

Pero puede haber una opción aún mejor sobre la mesa para los C si Danny Ainge quiere dar un gran golpe antes de la fecha límite de intercambio.

El lunes en Arbella Early Edition de NBC Sports Boston , A. Sherrod Blakely explicó cómo Boston será uno de los equipos que interactuará con los Minnesota Timberwolves si ponen a disposición sus grandes estrellas del Juego de Estrellas Karl-Anthony Towns.

Por mucho que los Celtics sean uno de los equipos a los que les guste Capela, él no es el único tipo al que tienen en mente. Sabes, Karl-Anthony Towns es un nombre que hemos escuchado con bastante frecuencia y en este momento Minnesota no está listo para involucrar a los equipos en conversaciones sobre él. Pero no se equivoque al respecto, él también será un jugador que creo que si lo ponen a disposición, Boston estará entre los equipos que expresarán interés.

Por supuesto, el precio de venta de Minnesota para las ciudades probablemente sería astronómico. El jugador de 7 pies está en camino de establecer los máximos de su carrera en puntos por juego (27.0) y asistencias (4.2), además está promediando 10.8 rebotes y 1.2 bloqueos.

Sin embargo, si los Celtics lograron un acuerdo para Towns, se convertirían en un contendiente inmediato por el título.

Por ahora, Ainge parece contento con el grupo que tiene con Enes Kanter y Daniel Theis haciendo un trabajo tremendo en sus respectivos roles.

“No estamos siendo vencidos en la posición de centro”, dijo Ainge el lunes en Celtics Pregame Live . “Estamos obteniendo 17, 18 puntos por noche. Estamos obteniendo rebotes de doble figura. Solo lo estamos haciendo como equipo”.

Tendremos que esperar y ver qué tiene Trader Danny bajo la manga.