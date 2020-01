Granderson anuncia su retiro de las Grandes Ligas

AP

Miami

El tres veces jardinero All-Star Curtis Granderson anunció su retiro el viernes después de 16 temporadas en las Grandes Ligas.

Granderson jugó para siete equipos. Fue All-Star para los Tigres de Detroit en 2009, y para los Yankees de Nueva York en 2011 y 2012.

En 2011, lideró las Grandes Ligas con 136 anotadas y lideró la Liga Americana con 119 carreras impulsadas mientras pegaba 41 jonrones. En 2007 con Detroit, se convirtió en el tercer jugador en compilar al menos 30 dobles, 20 triples, 20 jonrones y 20 robos en una temporada.

El año pasado, Granderson bateó .183 en 138 juegos para los Marlins de Miami. También jugó para Toronto, Milwaukee, los Dodgers de Los Angeles y los Mets de Nueva York, totalizando 344 cuadrangulares de por vida y 937 carreras impulsadas mientras bateaba .249.

Granderson, quien tiene una fundación infantil y ha estado activo durante mucho tiempo en el trabajo comunitario, dijo que continuará llevando el béisbol a los niños necesitados.

"Al reflexionar sobre mi carrera, me doy cuenta de que no ha cambiado mucho desde esos primeros días en las ligas menores", dijo Granderson en un comunicado. "Mis padres y mi familia siguen siendo mis mayores admiradores, y hoy transmiten el mismo mensaje que hicieron en aquel entonces: retribuye, nunca olvides disfrutar del viaje y no pienses; diviértete".