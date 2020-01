¡Por más Kobe en el mundo!

ANA GABRIELA RODRÍGUEZ

Santo Domingo, RD

Nunca he sido seguidora del deporte. No conocía a detalle todo lo que este hombre logró en su paso por la vida. No tenía conocimiento del impacto positivo que esta alma ha dejado en millones de personas.

Ha sido bello leer sobre él, conocer su historia y lo más bello, es que espero que donde se encuentre sonría y se sienta orgulloso de sí mismo.

Kobe se fue en cuerpo, pero wao que legado dejó... su hija se fue con su gran amor... ambos nos demostraron que no hay una verdad absoluta. Que un hombre puede apostar a una mujer. Que un padre puede ser la motivación, el apoyo y la inspiración de sus hijos.

Qué lindo ha sido ver que la muerte no se lleva lo que uno construye. Que debemos querer ser muchos Kobes para que el día que ya no estemos dejemos algo importante y de valor.

Estás almas pasaron a otra vida, no sabemos exactamente dónde están, pero sé que esto ayudará al mundo a reflexionar, nos motivará a ser como Kobe Bryant. Nos motivará a ver niños con sueños y trataremos de ser Kobe, de inspirar y respetar, construyendo relaciones de valor.

No quiero cuestionar la voluntad de Dios. Más bien quiero saber más sobre Kobe, sobre Gia, sobre las otras jugadoras, sobre todo el que ya no está físicamente.

Que se mueva el mundo, que tiemble, que tomemos esto como reflexión.