El tuit y la caricatura que coincidieron con la tragedia de Kobe Bryant

Tras la muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant han salido a la luz un tuit y un episodio de dibujos animados que hacen alusiones a que fallecería en un accidente de helicóptero.

El mensaje publicado en la red social Twitter pertenece al usuario (@dotNoso), quien escribió el 13 de noviembre de 2012, que Kobe moriría en la caída de un helicóptero.

Mientras que una caricatura presentada por Comedy Central tiene una escena en la que un helicóptero con colores amarillo y morado, característicos de Los Angeles Lakers, cae del cielo. Dentro está Kobe Bryant, quien sostiene varios trofeos y anillos de campeonato, y pide ayuda a tres jóvenes, quienes se asombran de la figura que acaban de ver.

Sin embargo, cuando le dijeron que para ayudarlo necesitaban sus premios, explotó la nave.

Kobe Bryant murió la mañana del domingo junto a su hija, Gianna Bryant, y otras siete personas, quienes se dirigían a la Mamba Academy.

Las autoridades identificaron a las víctimas como John Altobelli, de 56 años, quien murió con su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, de 38 años; Sarah y Payton Chester (madre e hija).

También falleció el piloto de la nave, Ara Zobayan.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias del mortal accidente.

Kobe Bryant es considerado como uno de los baloncestistas más afamados de la historia contemporánea.

El exjugador, quien se retiró de la NBA en 2016, fue campeón en cinco ocasiones, jugó en 18 Juegos de Estrellas y fue uno de los más destacados de la historia del baloncesto.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash